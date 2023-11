Zac Efron dá dicas quando colega de 'The Iron Claw' canta canção de 'High School Musical'

Zac Efron, ex-astro da Disney, revelou em uma nova entrevista que seu colega de 'The Iron Claw' o provocou cantando uma música de 'High School Musical' no set. Stanley Simons, co-estrela de Efron, relatou que durante uma cena musical, entoou parte de 'Breaking Free' e recebeu feedback direto do próprio Efron, segundo o New York Post.

Efron, aos 36 anos, descreveu o momento como um dos dias mais divertidos. Durante uma sessão de perguntas e respostas ao vivo com o People, Simons compartilhou como a interação musical foi uma experiência marcante.

Efron elogiou a atmosfera elétrica da filmagem de uma festa, destacando a camaradagem desenvolvida entre o elenco.

Transformação

O filme, que recentemente estreou em Dallas, conta a história real dos irmãos Von Erich, figuras proeminentes na história da luta livre nos anos 80. Efron, conhecido por suas transformações físicas, revelou que adotou o jejum intermitente para se preparar para o papel.

Após críticas sobre sua aparência em uma entrevista promocional, Efron explicou que um acidente em 2013 causou danos em sua mandíbula, resultando em mudanças faciais notáveis. Enquanto alguns o criticaram, outros vieram em sua defesa, compreendendo as razões por trás da transformação física.

'The Iron Claw' está programado para estrear em 22 de dezembro, prometendo uma narrativa envolvente sobre os irmãos Von Erich e os desafios enfrentados pela família ao longo dos anos.