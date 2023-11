Travis Barker responde às críticas após tocar bateria na sala de parto de Kourtney Kardashian

Travis Barker, o baterista do Blink-182, não se arrepende de sua performance de bateria durante o parto de Kourtney Kardashian, mesmo após críticas e polêmicas nas redes sociais. O músico, de 47 anos, respondeu com bom humor às críticas, utilizando um emoji de risadas para reagir a um artigo da Barstool Sports que o acusou de ser "massacrado" no TikTok.

Enquanto alguns rotularam a ação como "annoying" (irritante), muitos fãs de Barker expressaram apoio. Um usuário elogiou a atitude como "quirky AF" e uma homenagem ao filho do músico, destacando que apenas "verdadeiros fãs" entenderiam essa decisão controversa.

Contudo, opiniões divergentes surgiram, como a da co-apresentadora do "View", Sunny Hostin, que afirmou que teria vontade de "socar Barker na garganta" se estivesse no lugar de Kardashian. Ela enfatizou a necessidade de um ambiente zen durante o parto, contrastando com a ideia de música alta.

Silêncio de Kourtney

Até o momento, Kourtney Kardashian não abordou publicamente a performance de Barker na sala de parto ou o nascimento de seu filho, Rocky. A criadora do Poosh, de 44 anos, deu à luz seu quarto filho, fruto do relacionamento com Barker, no início deste mês.

Segundo informações do The Sun, Kardashian adotou uma abordagem "estrita e somente por convite" nos primeiros dias do bebê, priorizando o tempo em família. Isso, segundo fontes, não se trata apenas de precauções contra germes, mas também de uma estratégia para manter certas relações à distância.

A gravidez de Kourtney foi marcada por polêmicas, incluindo repouso absoluto e uma cirurgia fetal de emergência. Em outubro, Barker revelou o nome e a data de nascimento do filho. O casal, que se casou em 2022, continua a ser uma presença destacada nas manchetes, misturando música, família e um estilo de vida único.