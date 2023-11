Taylor Swift e Travis Kelce planejam festas de fim de ano

Neste final de ano, Travis Kelce, ala dos Chiefs, e Taylor Swift, vencedora de 12 Grammys, estão planejando celebrar as festas com as respectivas famílias, relata o The Messenger. O casal, que teve seu romance divulgado em setembro, pretende encontrar tempo para se reunir durante a agitada temporada de dezembro.

Com a estrela pop em meio à sua "Eras Tour" internacional e o bicampeão do Super Bowl no auge de sua 11ª temporada na NFL, ambos enfrentam agendas movimentadas.

Kelce, após visitar Swift em Buenos Aires durante a folga dos Chiefs, terá um jogo importante contra os Raiders no Dia de Natal, seguido por um confronto com os Bengals na véspera de Ano Novo.

Momentos públicos

O casal não tem poupado esforços para se encontrar, mesmo com suas agendas atribuladas. Kelce recentemente compareceu ao show de Swift em Buenos Aires, onde ela modificou a letra de uma música para incluir uma referência a ele.

Fontes afirmam para o New York Post que o relacionamento entre os dois é sério, com eles agora oficialmente namorando.

Desde que tornaram público o relacionamento em outubro, Swift e Kelce têm sido vistos juntos em diversas ocasiões, consolidando o romance. A relação parece sólida, e o casal planeja compartilhar momentos especiais durante a época festiva, aproximando ainda mais as famílias envolvidas.