Patrick Dempsey: o que o faz 'homem mais sexy do mundo'?

Patrick Dempsey conquistou o título de Homem Mais Sexy pela People Magazine, deixando muitos homens curiosos sobre os segredos que o tornam tão atraente. No entanto, especialistas revelam que não há uma fórmula única para a sensualidade.

A especialista em linguagem corporal Blanca Cobb destaca que a atração é subjetiva, dependendo das preferências pessoais. Seja a preferência por loiros ou morenos, narizes proeminentes, orelhas grandes ou vozes profundas, a beleza está nos olhos de quem vê.

Especialistas apontam que as tendências culturais e geracionais desempenham um papel crucial na definição do que é considerado atraente, como lembrou o New York Post. O padrão de beleza da magreza nos anos 1990 de Kate Moss deu lugar às curvas voluptuosas de Kim Kardashian na última década, influenciando até mesmo cirurgias estéticas como os Brazilian Butt Lifts (BBLs).

A psicóloga Kelsey Latimer ressalta que a atração é uma fusão de fatores biológicos e aprendizados culturais. Aspectos como características étnicas, tendências evolutivas e fatores de proximidade moldam nossas preferências.

Personalidade e carisma

Especialistas concordam que personalidade e charme desempenham papéis cruciais na atração. Uma pessoa com aparência considerada "média" pode se tornar irresistível com uma personalidade cativante. A confiança, carisma e gentileza têm um impacto significativo na percepção de atratividade.

Blanca Cobb enfatiza que a atração vai além dos atributos físicos. Uma linguagem corporal calorosa, aberta e confiante pode ser irresistível. O exemplo de Pete Davidson, cuja confiança e carisma o tornam cativante para supermodelos e estrelas, destaca como a atitude desempenha um papel magnético.

Latimer destaca que a ideia de uma atração universal não existe devido à variação de preferências pessoais e padrões de beleza ao longo do tempo e em diferentes locais. A atratividade é fluida e moldada por uma variedade de influências.