Matthew Perry se encantou com Cox: 'paralisantemente linda'

Matthew Perry, o saudoso ator conhecido por seu papel como Chandler Bing em "Friends", revelou em suas memórias, "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing", que ficou profundamente impressionado com a atriz Courteney Cox, intérprete de Monica Geller na icônica série.

Na obra, Perry descreve Cox usando um vestido amarelo como "cripplingly beautiful" (literalmente, "paralisantemente bonita"), revelando a intensidade de sua admiração. Os dois atores, que interpretaram um casal na série, nunca exploraram um romance fora das telas, apesar da química evidente entre seus personagens, trouxe o New York Post.

Embora os personagens Chandler e Monica tenham encontrado o amor na série, Matthew Perry e Courteney Cox mantiveram uma amizade próxima na vida real. No entanto, fontes negaram rumores de um romance entre eles em 2015, ano em que Perry compartilhou que tentavam se encontrar sempre que possível.

A importância das amizades

Em suas memórias, Perry destaca a importância da amizade com o elenco de "Friends" após o término da série em 2004. Ele revela a tentativa de se reunirem ocasionalmente, destacando a habilidade de Cox como anfitriã e a atmosfera acolhedora de sua casa em Malibu.

Perry também revela que, embora tenha tido crushes em Cox, Aniston e Kudrow, foi Jennifer Aniston por quem ele realmente se apaixonou, antes mesmo de ser escalado para a sitcom. No entanto, Aniston o rejeitou gentilmente. As memórias ressaltam a camaradagem do elenco e os bastidores emocionantes da produção de "Friends".

O legado de Matthew Perry permanece vivo nas memórias de seus colegas de elenco, que expressaram profunda tristeza por sua recente partida. A investigação sobre sua morte continua, enquanto seus admiradores lembram com carinho o icônico intérprete de Chandler Bing.