Brad Pitt e Reese Witherspoon podem fazer filme sobre memórias de Britney Spears

Celebridades de renome, incluindo Brad Pitt e Reese Witherspoon, estão buscando a produção de uma adaptação cinematográfica baseada nas memórias de Britney Spears, confirma a Page Six.

O livro, intitulado "The Woman in Me", atraiu também a atenção de Margot Robbie, que expressou interesse em transformá-lo em filme ou série.

Apesar de relatos anteriores sugerirem o envolvimento de Shonda Rhimes, responsável pelo filme 'Crossroads' de Spears em 2002, um porta-voz da Shondaland negou qualquer interesse. O projeto ainda está em estágio inicial, com propostas e interesse crescendo.

Recentemente, Spears cancelou uma reunião com um produtor importante "no último minuto", citando indisposição devido ao frenesi midiático em torno do lançamento de seu livro em 24 de outubro. Uma fonte revelou que a estrela pop está sobrecarregada pela resposta ao livro e adiou decisões importantes sobre os direitos da adaptação.

Possível documentário

Além da adaptação cinematográfica, Spears está em negociações para um documentário participativo que poderia render a ela um salário impressionante de US$ 40 milhões. Os detalhes sobre esse projeto estão sendo discutidos separadamente.

Até o momento, representantes de Spears, Pitt, Witherspoon e Robbie não responderam aos pedidos de comentários da Page Six. Em "The Woman in Me", Britney Spears compartilha detalhes de sua vida, incluindo sua ascensão à fama, relacionamentos, aborto secreto com Justin Timberlake e a polêmica tutela que foi encerrada em 2021.

A decisão de Spears de não gravar o audiolivro, optando por Michelle Williams como narradora, reflete a intensidade emocional do processo de escrita. O livro liderou as vendas do New York Times, com 1,1 milhão de cópias vendidas apenas na primeira semana nos EUA.

O projeto, ainda em seus estágios iniciais, promete oferecer aos fãs uma visão mais profunda da vida de Britney Spears, enquanto Hollywood aguarda ansiosamente o desenvolvimento dessa emocionante adaptação cinematográfica.