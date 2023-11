Shakira faz chorar com promessa a seus filhos, que tanto a viram sofrer por Piqué

Shakira foi uma das grandes protagonistas do Grammy Latino 2023, onde subiu ao palco para brilhar com seus shows ao vivo e também para receber alguns dos prêmios nos quais se coroou como vencedora.

A colombiana tornou-se uma das cantoras latinas mais importantes do momento, pois sua separação com Gerard Piqué a fez voltar com mais força para a música, após suas duras letras dedicadas ao seu ex.

É por isso que a intérprete arrasou em diferentes eventos, prêmios e tapetes vermelhos, onde ela se torna a atração mais esperada por seu talento e beleza inegável e onde normalmente chega acompanhada de seus filhos: Milan e Sasha.

A promessa de Shakira aos seus filhos que emocionou

Shakira foi destacada como a merecedora do Prêmio de Melhor Canção Pop por sua parceria com Bizarrap, e mais tarde conseguiu o prêmio de Canção do Ano, onde não hesitou em lançar um discurso comovente sobre aqueles a quem dedicou o seu prêmio.

Após receber o troféu das mãos de Sergio Ramos, a diva de 46 anos compartilhou o microfone com Bizarrap para agradecer ao seu time de trabalho, mas em especial a seus filhos, que a admiravam do público emocionados e orgulhosos dela.

Mais de um ficou com o nó na garganta ao contar a emocionante promessa que fez aos seus pequenos, após os difíceis momentos que teve que viver devido ao seu término.

"Que alegria! Este prêmio quero dedicá-lo aos meus filhos, Milan e Sasha, porque lhes prometi que vou ser feliz. Lhes prometi que terão uma mãe que vai rir com toda a sua risada, porque eles merecem. Assim, desde já, estou a pensar no que está por vir, nas canções que vou escrever, nas turnês que estou para fazer, no público com quem vou partilhar... Porque como diz um amigo: no passado já não há nada, só se recorda o futuro", expressou.

Durante a grande noite, os filhos que compartilha com Piqué a encheram de aplausos e apesar de muitos terem criticado a presença deles em uma cerimônia para adultos, eles se mostraram felizes por ver sua mãe brilhar, pelo que os comentários de apoio não tardaram.

“Aquela promessa que Shakira fez, só uma mãe faz aos seus filhos quando a vê a chorar e muuuuito triste”, “Shakira nos fazendo chorar”, “Que linda é a Shakira com os seus filhos”, “Uma mãe sempre é forte por seus filhos”, comentaram.