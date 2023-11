Remake de Renascer: fim do mistério sobre o bordão ‘justo, justíssimo’; descubra tudo!

Em 1993, José Wilker viveu Belarmino, o vilão da novela Renascer, que ganhou uma adaptação no próximo ano. Mas, na versão original da novela, escrita por Benedito Ruy Barbosa, o cafajeste conquistou o Brasil com um bordão: “É justo, é muito justo, é justíssimo”, que ficou na boca do povo.

Mas, a frase de impacto não foi algo criada pelo autor da história. Segundo o ator, ela nasceu de um improviso, quando ele esqueceu sua fala durante uma cena.

Em "O Fim do Mundo", José Wilker vive Tião Socó

“Sempre que eu podia eu falava ‘é justo, é muito justo, é justíssimo’. Isso me deu não só o sotaque da personagem, como um bordão, que até hoje as pessoas falam, e que foi puramente acidental”, contou José Wilker, durante uma entrevista.

Quem vive o vilão no remake do próximo ano?

Na adaptação de 2024 da novela Renascer, o personagem será interpretado por Antonio Calloni, mas antes de fechar o elenco principal, Bruno Luperi, responsável pela novela, estava pensando em Fábio Assunção para viver o coronel.

Antonio Calloni

O ator chamou a atenção depois de sua atuação em Todas as Flores, novela que está no ar nas noites da TV Globo. Mas, ele também estava na mira de João Emanuel Carneiro, autor da trama que foi feita primeiro para o Globoplay, que escreve um folhetim para substituir Renascer.

Na versão original, coronel Belarmino foi interpretado por José Wilker. Ele é responsável por movimentar a primeira fase de Renascer, que está sendo adaptado por Bruno Luperi, mesmo autor do remake de Pantanal.

