Remake de Elas por Elas: Érica paga o preço da traição de Edu; qual o futuro dela

Remake de Elas por Elas: Érica fica entre a vida e a morte no hospital (Divulgação/Globo)

Na novela Elas por Elas, Érica (Monique Alfradique) passa por momentos difíceis e, depois de descobrir mais uma traição e ser atropelada e, nos próximos capítulos da trama da Globo, a sorte foi lançada para a personagem, que chega a descobrir um possível novo amor. Confira abaixo três momentos que a loira terá que enfrentar no remake da novela que foi sucesso em 1982.

O estado é grave

Remake de Elas por Elas: Érica (Monique Alfradique) em cena com Renée (Maria Clara Spinelli) (Léo Rosario/Globo)

Após ser atropelada por um carro em alta velocidade, a personagem de Monique Alfradique no remake da novela de 1982 foi parar no hospital em estado crítico. Mas, mesmo em uma situação delicada, a loira ganha um grande amigo.

LEIA TAMBÉM: Brunna Gonçalves usa fio-dental durante onda de calor; o clima esquenta na web

Sabendo de tudo, Mário Fofoca fica do lado de Érica durante o tempo que ela está no centro médico e busca agradar a jovem como pode. O detetive da versão de Elas por Elas de 2023 faz visitas e tenta levar alegria aos dias da personal trainer, enquanto Edu se afunda em seu vício por relações superficiais.

Mário faz confessa para Edu

Remake de Elas por Elas: Mário Fofoca revela que é apaixonado pela cunhada (Divulgação/Globo)

O flagra da traição de Edu (Luis Navarro) também traz uma reviravolta para o marido de Érica. No remake de Elas por Elas, o detetive confessa ao irmão que é apaixonado pela cunhada, que está hospitalizada. Antes disso, Mário pede conselhos para Raquel (Mariah da Penha) e Evilásio (Cosme dos Santos).

Érica morre nos próximos dias?

Remake de Elas por Elas: foto tirada nos bastidores da novela da Globo (Divulgação/Globo)

O remake de Elas por Elas quer conquistar o público e pretende mudar algumas cenas. Mas, será que depois do acidente a personagem de Monique Alfradique vai morrer?

Até onde se sabe, a atriz não vai deixar o elenco da novela das 18 horas. Gravemente ferida, Érica vai passar muitos dias no hospital. Com um estado preocupante, ela acende um sinal de alerta na cabeça de Edu, que vai acompanhar todo o processo de recuperação da esposa.

LEIA TAMBÉM: Terra e Paixão: 4 provas de que Lucinda virou a protagonista da novela da Globo