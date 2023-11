Príncipe William revela pressão do papel de "rocha" da família; especialista aponta sinais

No culto anual do Domingo de Memória, o Príncipe William, conhecido como a "rocha da família", participou ao lado de seu pai, o Rei Charles. Uma especialista em linguagem corporal, Judi James, destacou um gesto intrigante durante o evento que pode indicar que William está sentindo a pressão de ser a fonte de estabilidade da família, diz o Mirror.

Enquanto ambos colocavam coroas de flores no Cenotáfio, William e Charles compartilharam uma piscada durante o momento de silêncio. Judi James interpretou esse gesto como uma manifestação possível de "tensão interna" em William.

Ela sugeriu que, apesar de se apresentar como uma "rocha da família", o Príncipe pode estar enfrentando desafios internos, tentando manter uma imagem de força e calma.

O especialista explicou que o piscar frequente de William pode ser uma resposta à "tensão interna" relacionada à pressão de aparência inabalável diante de questões em curso. Embora William busque evitar vulnerabilidade, microgestos, como o movimento da mandíbula e o piscar, podem revelar o esforço por trás da fachada.

Enquanto William piscava rapidamente em um padrão staccato, diminuindo possível tensão, Charles também mostrava sinais semelhantes. Judi James sugeriu que o piscar acelerado pode estar relacionado à supressão de lágrimas ou a uma resposta fisiológica provocada por tensão, ansiedade ou raiva.

Além das observações sobre a linguagem corporal, o evento contou com a presença de ex-primeiros-ministros do Reino Unido, veteranos e militares. Cerca de 10.000 veteranos e 800 militares participaram de uma marcha, recebendo aplausos do público.