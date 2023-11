‘Poliamor’: ator do ‘Vai que Cola’ diz ter relacionamento aberto com a namorada

Em uma revelação surpreendente no podcast “Papagaio Falante”, apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, o ator Emiliano D’Avila, conhecido por seu papel em “Vai que Cola”, confessou estar em um relacionamento aberto com a atriz Natália Rosa, sua namorada de longa data. O casal, que celebra uma década juntos, compartilhou a notícia durante a entrevista, destacando a importância das conversas que os levaram a essa decisão.

“Ele conta tudo, é tudo válido, tudo pode. É amor livre”, afirmou Natália, acrescentando a definição de “poliamor” dada por Emiliano, que interpreta o personagem Maicon no humorístico. A abertura na relação, segundo o casal, é resultado de um diálogo constante e profundo ao longo dos anos.

Atração Peculiar: O Fascínio de Emiliano por Pés

Emiliano D'Avila e Natália Rosa vivem relacionamento aberto - Reprodução/Instagram

Durante o animado bate-papo, Emiliano revelou uma peculiaridade ao compartilhar sua atração por pés, admitindo que chega a reconhecer as pessoas apenas por essa parte do corpo. Enquanto opinava sobre os colegas de elenco de “Vai Que Cola”, ele destacou Fiorella Mattheis como alguém com “o pé bem bonito”. Ao ser questionado sobre Cacau Protasio, o ator elogiou também a beleza dos pés da colega.

“Eu olho pro pé de todo mundo, faz parte da pessoa. Quando a pessoa está descalça, eu bato o olho e vejo. Se eu vi uma vez, já registro, já reconheço as pessoas pelo pé”, revelou Emiliano de maneira descontraída. Essa curiosa preferência acrescenta uma camada única à personalidade do ator, mostrando que, além de desbravar as nuances do relacionamento aberto, ele também tem um olhar peculiar para os detalhes físicos que o cercam.

Fonte: O Dia

