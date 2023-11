O guarda-costas gigante de Arnold Schwarzenegger que se tornou viral e agitou as redes

Uma das maiores estrelas de Hollywood é Arnold Schwarzenegger. O ator é um verdadeiro ícone do mundo do cinema, tendo participado de destacados filmes como “O Exterminador do Futuro”, “Predador” e “True Lies”, sendo também uma das figuras mais reconhecidas dos filmes de ação.

Nesse sentido, seus 1,88 metros de altura e seu físico musculoso o tornaram um dos nomes mais imponentes na telona. Por isso, chamou a atenção quando um vídeo mostrou como ele se parecia ao lado de seu guarda-costas.

O guarda-costas de Arnold Schwarzenegger que se tornou viral

O ex-governador da Califórnia foi para uma sessão de autógrafos na livraria Barnes & Noble em Nova Iorque, onde todos os olhares não se dirigiram a ele, mas sim a um dos seus guarda-costas.

Em um vídeo que se tornou viral, vê-se como o ator nem consegue alcançar a altura dos ombros do guarda-costas, o que deixa claro a grande altura que ele deve ter.

Nesse sentido, vários compararam o homem com o ex-jogador de basquete Shaquille O'Neal, que mede 2,16 metros.

“Meu Deus!”, “Que loucura!”, “Não é humano!” e “Não é deste mundo!”, foram algumas das reações dos usuários das redes sociais ao ver o guarda-costas.