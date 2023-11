O adeus a Diana: a última temporada de “The Crown” explora os últimos dias da ‘Princesa do Povo’

Antes da iminente despedida da rainha Elizabeth II no universo do streaming, a Netflix encerra outro reinado poderoso: o da princesa Diana. A tão aguardada sexta temporada de “The Crown” estreou nesta quinta-feira, com seus quatro primeiros episódios dedicados às últimas semanas de vida da “princesa do povo”, cuja morte impactante em 1997 ainda ressoa na memória coletiva.

Divisão Estratégica: Magnitude de Diana em Foco

Esta é a primeira vez que a renomada série divide uma temporada em duas partes, uma estratégia que, além de prolongar o buzz nas mídias sociais, destaca a magnitude da figura de Diana. Casada com o então herdeiro da Coroa, Charles, em 1981, e oficialmente divorciada em 1996, Diana continuou a ser o centro das atenções, seja por suas causas humanitárias ou seus relacionamentos amorosos.

Seu impacto transcendeu fronteiras, com seu funeral alcançando uma audiência global de 2,5 bilhões de pessoas na TV. Até mesmo Jonathan Pryce, o veterano intérprete do príncipe Philip, admitiu ter chorado pela trágica perda, apesar de sua aparente distância da monarquia.

A Emoção do Elenco: De Elizabeth Debicki a Khalid Abdalla

Dodi Al-Fayed (o ator Khalid Abdalla) em The Crown — Foto: Netflix

Elizabeth Debicki, a atriz australiana que dá vida à princesa, revelou ter sido impactada pelos assédios sofridos por Diana, mesmo que na ficção. A reprodução de cenas em que paparazzi perseguiam a princesa a afetou profundamente, destacando a intensidade das filmagens.

Na segunda parte da temporada, a série coloca Diana no trono, acompanhada por Dodi Al-Fayed, interpretado por Khalid Abdalla. O ator, ciente da falta de conhecimento sobre Dodi, busca dignificar o personagem, destacando sua “vulnerabilidade gentil e tímida”. Khalid enfatiza a oportunidade de tornar Dodi mais conhecido e, possivelmente, mais amado, oferecendo uma perspectiva única sobre o homem por trás do nome que ressoa há 26 anos.

A série “The Crown” não apenas se despede de uma era, mas mergulha nas complexidades emocionais de seus personagens, proporcionando uma visão íntima dos momentos finais da princesa Diana e da figura muitas vezes esquecida, Dodi Al-Fayed.

Fonte: O Globo

