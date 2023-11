Meghan escolhe presente perfeito para a Rainha, mas cachorros destroem a surpresa

A escolha de um presente de Natal para a Rainha Elizabeth é sempre um desafio, mas Meghan Markle, poucos meses depois de ficar noiva do Príncipe Harry, achou uma surpresa ideal. No entanto, a alegria logo se transformou em caos quando os cachorros da Rainha destruíram o presente, diz o Mirror.

Meghan presenteou a Rainha mãe com um pequeno hamster de brinquedo que canta ao puxar uma cordinha. O presente, destinado a ser uma fonte de diversão, foi recebido com risos pela Rainha. No entanto, a alegria logo virou surpresa quando os cães reais tentaram agarrar o brinquedo, deixando-o em pedaços.

Meghan Markle’s present to Queen was spot on was mauled by her corgishttps://t.co/rrS645YbDJ pic.twitter.com/DGs87GH826 — The Mirror (@DailyMirror) August 8, 2023

A família real mantém a tradição de trocar presente na véspera de Natal, uma prática enraizada em sua linhagem alemã. Os presentes muitas vezes têm um toque de humor, refletindo o desafio de apresentar membros que já têm tudo. A forma tradicional de organização dos presentes, com mesas de cavaleiros e nomes em cada mesa, foi preservada.

Após dois anos de Natal no Castelo de Windsor devido à pandemia de Covid-19, a família real voltou para comemorar em Norfolk. O Rei Carlos, a Rainha Camilla, o Príncipe e a Princesa de Gales, juntamente com outros membros da realeza, desfrutaram de festividades que incluíram uma visita matinal à igreja, saudações aos simpatizantes e um almoço em família.

O Castelo de Windsor é transformado para o Natal, exibindo uma árvore de 20 pés no St George's Hall, decorada com 3.000 luzes e fitas roxas reais. Uma equipe dedicada leva dois dias para enfeitar as árvores festivas, proporcionando um ambiente festivo para os visitantes.

A escolha de cores, com veludo roxo e fitas de cetim, destaca-se na árvore central, enquanto o esquema de decoração é cuidadosamente escolhido pelos curadores do Royal Collection Trust e a equipe de exposições. Este ano, joias em forma de enfeites adicionaram um toque real à celebração natalina no Castelo de Windsor.