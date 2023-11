Luciana Gimenez é criticada por look inadequado no Teleton

Luciana Gimenez ainda enfrenta críticas nas redes sociais devido ao vestido transparente que escolheu usar no Teleton, transmitido pelo SBT. O evento, conhecido por sua finalidade beneficente em prol da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), teve a escolha de vestuário de Gimenez como ponto central de controvérsia.

Os internautas expressaram desaprovação nos comentários das fotos publicadas pela apresentadora, onde ela compartilhava seu entusiasmo pela participação no evento. "Gosto da Luciana, porém esse vestido não é adequado para a ocasião", lamentou um usuário. Outro comentou, "Você é linda, elegante, porém essa roupa não foi adequada para a ocasião, desculpe quem não concorda" Além disso, houve apelos por uma abordagem mais sóbria em relação ao vestuário: "Oh Gimenez, será que não seria o caso de usar uma roupa um pouquinho mais sóbria? O menos é mais", opinou um terceiro.

A escolha de Gimenez em usar um vestido transparente durante um evento solidário voltado para auxiliar crianças com deficiência levantou debates sobre a adequação do traje para a ocasião. A preocupação central dos críticos é que a vestimenta não condizia com o propósito do Teleton, que busca angariar fundos para a AACD e oferecer suporte a crianças com necessidades especiais.

Segundo o Metrópoles, até o momento, Luciana Gimenez não respondeu publicamente às críticas. A polêmica, no entanto, continua a atrair a atenção nas redes sociais, destacando a importância da escolha de vestuário em eventos de caridade e o impacto das celebridades na conscientização sobre causas sociais.