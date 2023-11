“Kate Middleton nunca faria isso”: o gesto da rainha Letizia que foi considerado “muito plebeu” para a realeza

Recepção no Palácio Residencial - Visita à Angola da Realeza Espanhola LUANDA, ANGOLA - 07 DE FEVEREIRO: A Rainha Letizia da Espanha compareceu à recepção oficial no Palácio Residencial em 07 de Fevereiro de 2023 em Luanda, Angola. Esta foi a primeira viagem oficial da Realeza Espanhola a um país da África (Foto de Carlos Alvarez/Getty Images) (Carlos Alvarez/Getty Images)

A rainha Letizia da Espanha é sinônimo de elegância e moda, sendo uma das mulheres mais importantes das casas reais, diante dos looks que costuma exibir em cada uma de suas aparições reais e sua forte personalidade.

Aos 51 anos, ela tem uma figura invejável que ela mostra com roupas sexys, apesar de algumas delas serem alvo de críticas devido a sua postura como rainha.

Recentemente, a esposa do Rei Felipe VI, apareceu em um evento organizado pela Fundação Microfinanças BBVA sobre a inovação como chave para combater a pobreza digital, sob o lema Tecnologia para fechar lacunas e roubou todas as atenções.

O gesto da rainha Letizia que causou críticas

Letizia Ortiz compareceu no evento realizado no Palácio do Marquês de Salamanca de Madrid com um look executivo composto por uma calça de terno larga e de cintura alta, de cor verde e uma blusa da marca Carolina Herrera, com maxi laço no pescoço e mangas bufantes.

Ela usou os seus cabelos soltos com ondulações leves e escondidas na frente, estilo que lhe dá um ar jovem e moderno. No entanto, um gesto particular durante a cerimônia deu o que falar, sendo considerado pouco elegante e inadequado para uma rainha.

E é que ela não hesitou em puxar seu gloss para retocar os lábios no meio da ação, além de remover o brilho do rosto com um lenço, um gesto que violou o protocolo.

Ortiz honrou o ditado de “antes morto do que simples”, pois, embora certamente soubesse que isso lhe custaria fortes críticas, preferiu manter sua imagem ao retocar seu rosto.

E é que até mesmo a espanhola foi comparada com a princesa de Gales, Kate Middleton, que, assim como ela, é uma das mulheres mais comentadas por seu estilo irreverente.

“Kate Middleton nunca faria isso”, “Que estranho a rainha fazer isso”, “Todas as mulheres o fazem, mas não somos plebeias com protocolo”, “É normal retocar, todas nós fazemos, mas não somos rainhas consortes”, “Ela sabe que isso é visto como errado”, “Ela sempre quebra o protocolo”, disseram diversos usuários.