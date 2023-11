Kate e William surpreendem em hobby secreto durante viagem

Um novo vídeo do canal do YouTube de Kate Middleton e Príncipe William revela um lado pouco conhecido do casal real, mostrando-os em um hobby secreto durante sua turnê pelo Caribe no ano passado. A duquesa de Cambridge aparece irreconhecível usando trajes de mergulho, participando de uma experiência de mergulho especial.

Durante a visita ao projeto Coral Vita nas Bahamas, vencedor do Earthshot Prize de William, o casal real se envolveu na plantação de corais recém-cultivados. O projeto visa restaurar recifes de coral, criando viveiros de corais antes de plantá-los no leito do oceano. O vídeo destaca a participação ativa de William e Kate, explorando a vida marinha e plantando corais.

Momento único

No vídeo, Kate surpreende ao manter seu anel de noivado, que pertenceu à Princesa Diana, enquanto mergulha. O casal real tem compartilhado momentos de seus hobbies favoritos, incluindo um vídeo anterior de mergulho com tubarões em Belize. Essas divulgações oferecem aos fãs uma visão mais íntima da vida do casal fora de seus deveres reais, como lembrou o The Mirror.

O vídeo recente destaca a dedicação de William e Kate à conservação marinha, alinhada aos esforços do Earthshot Prize. O compromisso ambiental do casal real e seu envolvimento ativo em projetos de preservação continuam a ser admirados por seguidores e defensores da causa ambiental.