Jennifer Lopez desafia a censura no Instagram com uma foto impressionante e paralisa as redes: “Você é uma deusa”

Jennifer Lopez continua deixando claro dia a dia que a idade é apenas um número, mostrando que está no seu melhor momento aos 54 anos. E isso ela reafirmou novamente com a sua última publicação no Instagram, que deixou seus seguidores de boca aberta.

A "Diva do Bronx" compartilhou duas imagens onde aparece usando uma calça preta solta, que cobria completamente seus pés. Além disso, ela usa um longo e elegante casaco cinza com pedrarias, que parecia que ela estava prestes a tirá-lo.

Enquanto deixou sua espetacular silhueta à mostra, cobrindo-se apenas com um cachecol e desafiando assim a censura do Instagram.

JLo recebeu aplausos e elogios nas redes

Os fãs de Jennifer Lopez ficaram de boca aberta com a publicação da cantora e atriz, elogiando-a muito.

"Você é uma deusa", "mulherão", "você é um anjo", "simplesmente divina" e "a mais linda de todas", foram parte das reações de seus seguidores.

A publicação de JLo se tornou viral nas redes sociais e conseguiu mais de 500 mil curtidas através de sua conta no Instagram.