Influenciadora de moda morre aos 34 anos por anemia falciforme; veja as homenagens

A morte da influenciadora digital Jeane Passos, aos 34 anos, causou muita comoção nas redes sociais. Famosa por falar sobre transição capilar, moda e estilo de vida, a baiana conquistou mais de 45 mil seguidores apenas no Instagram, que usaram a rede para lamentar sua partida.

No post, que avisou quando e onde seria o velório da influencer, anônimos prestaram homenagens e falaram sobre a importância da produtora de conteúdo: “Gente eu estou em choque, como assim? Alguém me explica. Deus conforte o coração de sua família e amigos próximos”, escreveu uma fã.

Uma outra pessoa disse que estava difícil acreditar que Jeane tinha morrido: “Muito difícil acreditar, mas quero prestar essa última homenagem a essa pessoa que já me influenciou muitas vezes positivamente. Que respondia meus directs e tinha o sonho de ser mãe. Quando esperei dessa vez aqueles storys mostrando as refeições que ela amava, e fazia graça, logo me veio um frio na barriga”.

LEIA TAMBÉM: Luxo e ostentação: filha de Gloria Pires não esconde que é herdeira poderosa

Além das homenagens para a influencer, outros seguidores optaram por fazer críticas sobre outros comentários: “Eu estou chocada com o tanto de profissionais que vazou a notícia, tem umas 20h que já tinham gente divulgando no perfil, a família sem postar nada e o povo divulgando, comentando para terceiros. O povo não tem empatia mais! É realmente desesperador a noção mínima que esse pessoal não tem”.

A causa da morte de Jeane Passos

A influenciadora de moda e beleza morreu aos 34 anos, depois de uma internação por conta de complicações da anemia falciforme, que, segundo o Ministério da Saúde, é uma doença genética e hereditária caracterizada por uma mutação no gene que produz a hemoglobina (HbA), fazendo surgir uma hemoglobina mutante denominada S (HbS).

As manifestações da doença, como crises de dor, icterícia, anemia, infecções, síndrome mão-pé, crise de sequestração esplênica, acidente vascular e complicações renais, podem afetar quase todos os órgãos e sistemas, ocorrendo a partir do primeiro ano e se estendendo por toda vida.

No Instagram, antes de anunciar a morte da influenciadora, a equipe de Jeane fez um anúncio aos mais de 45 mil seguidores: “Por respeito aos seguidores e parceiros, comunicar que Jeane está internada por complicações de anemia falciforme. Neste momento, ela está impossibilitada de acessar o celular. Peço orações por ela, para que Deus restaure a sua vida”.

LEIA TAMBÉM: Fuzuê: 3 reviravoltas mudam os destinos de Luna e Preciosa; saiba o que esperar