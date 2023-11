Gohan retorna a uma técnica mística no mais recente episódio do mangá de Dragon Ball Super

Os lançamentos antecipados do #99 de Dragon Ball Super foram divulgados. As primeiras imagens são brutais, onde não ficamos simplesmente com o fato de que Gohan já executa perfeitamente sua transformação Beast.

De acordo com o que pode ser visto nas imagens do novo número do mangá liderado por Toyotaro (nas ilustrações), Gohan recorre a uma técnica mística que sempre nos emociona quando é usada.

A explosão de Gohan Beast é simplesmente brutal. Vamos compartilhar as imagens para que vocês possam comparar com as ilustrações do filme de anime do ano passado, Dragon Ball Super: Super Hero.

A comunidade que segue de perto Dragon Ball Super está encantada com a forma como Toyotaro desenha Gohan Beast. No entanto, todos ficam surpresos com a técnica mística usada pelo jovem saiyajin para derrotar Cell Max, diante da ausência de Goku e Vegeta.

Gohan Beast Manga DBS #99

Gohan retorna ao Makenko Sapo. Ele faz isso lutando ao lado de seu mestre, Piccolo, que foi quem lhe ensinou a usar esta expulsão de energia que, em ocasiões anteriores, foi fatal.

Makankosappo foi o que matou Goku e Raditz no primeiro arco de Dragon Ball Z. Piccolo continua a usá-la ao longo das aventuras de Akira Toriyama, e Gohan a imita no arco dos Sayajins e contra Freeza. Depois disso, ele opta várias vezes pelo Kame Hame Ha.

É por isso que destacamos que agora voltei a executar esta maravilhosa técnica. Dragon Ball Super #99 estreia em 20 de novembro. Você pode ler através deste link, que é o oficial da Shueisha, mas está em espanhol.