Fuzuê: o futuro turbulento de Preciosa na novela; vilã passa por várias aprovações

A descoberta do tesouro faz com que Preciosa (Marina Ruy Barbosa) fique definitivamente surtada em Fuzuê, já que a vilã também fica sabendo que Luna (Giovana Cordeiro) e Miguel (Nicolas Prattes) encontraram aquilo que ela tanto sonhava ter.

Depois do surto, os dias serão turbulentos para a menina mais mimada da novela da Globo, já que o futuro reserva muitas surpresas desagradáveis e ela precisa ficar de olhos bem abertos.

Surto e internação

Fuzuê: Preciosa surta mais uma vez e vai parar no hospital (Divulgação/Globo)

Preciosa vai parar no hospital por causa de Luna e Miguel. Na verdade, depois do surto por causa do tesouro, a vilã de Fuzuê será internada por Bebel (Lília Cabral), que manda a filha diretamente para o hospício.

LEIA TAMBÉM: Os 4 signos do zodíaco que passam por mudanças intensas

Os problemas da ruiva começam durante uma invasão planejada por Pascoal (Juliano Cazarré) na loja que dá nome à novela das 19 horas. No meio do alvoroço a personagem de Marina Ruy Barbosa entra em desespero e tudo sai do controle.

Preciosa expulsa Heitor

Fuzuê: Preciosa expulsa Heitor de casa, mesmo amando o marido (Paulo Belote/Globo)

Uma briga entre Heitor (Felipe Simas) e Pascoal (Juliano Cazarré) tira Preciosa (Marina Ruy Barbosa) do sério, tanto que a vilã da novela das 19 horas manda o marido para fora de casa e deixa o capanga morando com ela.

LEIA TAMBÉM: Brunna Gonçalves usa fio-dental durante onda de calor; o clima esquenta na web

Percebendo o que o clima esquentou, o personagem de Felipe Simas questiona se ela pretende mesmo deixar o casamento em jogo e a megera diz que não é uma questão de escolha para ela. Por fim, ela diz que ama o homem, mas precisa que ele deixe o local.

Um golpe cruel contra Luna

Fuzuê: Luna e Miguel conseguem levar Preciosa ao tribunal (Paulo Belote/Globo)

Com medo de perder o direito sobre a criação de suas biojoias, Luna busca justiça para processar Preciosa, roubou os croquis da irmã e registrou tudo em seu nome, mas Miguel quer defender sua amada das garras da vilã de Fuzuê.

A disputa pela marca envolve outras personagens da novela, como Bebel (Lilia Cabral), que se encontra dividida entre a mocinha e sua filha.

LEIA TAMBÉM: Remake de Elas por Elas: Érica paga o preço da traição de Edu; qual o futuro dela