Filho de Shakira se torna viral com expressão no Grammy Latino: “olhem a cara dele quando a mamãe não ganha”

Os filhos de Shakira são os seus maiores fãs e provaram isso novamente na noite desta quinta-feira, 16 de novembro, com o apoio que deram à sua mãe na 24ª edição dos Latin Grammy.

Milan e Sasha, de dez e oito anos, acompanharam a cantora colombiana vestindo trajes brancos na premiação que pela primeira vez foi realizada em Sevilha, Espanha.

Os rebentos da estrela não se mostraram apenas emocionados e orgulhosos de sua mãe durante as performances da sua Music Session vol. 53 com Bizarrap ou Acróstico, na qual tiveram participação.

Também se mostraram contentes em ver a artista triunfar, uma das mais indicadas da festa com sete menções, ao levantar três prêmios: melhor canção pop, canção do ano e fusão urbana.

A colombiana subiu ao palco do Palácio de Congressos e Exposições de Sevilha para receber os dois primeiros gramofones por sua colaboração com o argentino. O terceiro foi compartilhado com Karol G por TQG.

No entanto, as câmeras não só retrataram os rostos alegres das crianças sentadas na primeira fileira, mas também capturaram uma delas com uma expressão de decepção que se tornou viral nas redes sociais.

Milan e Sasha, os filhos de Shakira, são os fãs número 1 da cantora | (X)

O rosto do filho de Shakira que atraiu olhares no Grammy Latino

Em um momento da grande festa da música latina, o filho mais novo de Shakira e seu ex-parceiro Gerard Piqué, o pequeno Sasha, levou as mãos à cabeça e fechou os olhos em aparente frustração.

A sua expressão rapidamente atraiu a atenção dos espectadores e dos diferentes meios de comunicação que não hesitaram em capturá-la e divulgar a imagem nas plataformas sociais.

" Sua cara quando a mamãe ganhou o Grammy ", disse a revista Quién no Instagram. "Meu humor de hoje é como o de Sasha. Vamos por mais um Grammy. Shakira merece todos", acrescentou outro no X.

Milan e Sasha, os filhos de Shakira, são os fãs número 1 da cantora | (Instagram: @Quiencom)

“O que Sasha está fazendo? Eu ri muito. Esta foto é para um meme. Parece que ela está reagindo ao fato de ter ganhado ou perdido alguma coisa. Eu não consigo superar isso”, acrescentou um usuário na rede social antes conhecida como Twitter.

“Não fique assim, sua mamãe tem muitos prêmios”, “Ela não precisa de mais prêmios porque já faturou muitos”, “Ah, minha vida”, “Shakira não precisa de prêmios, ela é a rainha eterna” e “O Grammy que perdeu da Shakira” foram outros comentários.

É importante destacar que não foi só o rosto de Sasha que chamou a atenção. O menino também fez o público rir com a sua expressão quando viu Karol G abraçando Feid antes de receber um prêmio.