Escândalo à vista: cunhado de Ana Hickmann vive nova polêmica ao lado da famosa

Uma nova polêmica chega para abalar ainda mais a relação do ex-casal Ana Hickmann e Alexandre Corrêa. Desta vez, uma sócia da apresentadora da Record TV dentro do instituto que leva o seu nome resolveu abrir o jogo e falar sobre o cunhado da famosa.

Segundo Leo Dias, do Fofocalizando (SBT), a sócia da ex-modelo denunciou Gustavo Corrêa, irmão de Alexandre, por ameaças: “Ele me ameaça a ter que vender a minha unidade pelo preço que eles acham viável”, começou Keylla Mapa, sócia da unidade de Betim, em Minas Gerais.

A empresária também destacou que o cunhado de Ana Hickmann chegou a colocar a força policial para resolver tudo: “Caso eu não topasse iria vir com força policial e processo, sendo que não houve nenhuma medida judicial para tal ato”, completou a mulher, segundo Leo Dias.

#Exclusivo!



Sócia do Instituto Ana Hickmann em Minas Gerais, faz denúncia contra o irmão de Alexandre Correa#FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/vIlRHhGdYg — Fofocalizando (@pfofocalizando) November 16, 2023

O que motivou a denúncia?

De acordo com o jornalista do SBT, Keylla Mapa, que é sócia da empresa que a apresentadora do Hoje em Dia possui em Betim, Minas Gerais,decidiu tocar no assunto em função dos últimos acontecimentos envolvendo o marido de Hickmann.

“Devido aos muitos problemas dentro da franqueadora, que, da qual é extremamente relapsa com o fraqueado, vende mentiras e com isso destruindo a saúde de quem apostou o que tinha e o que não tinha nesse projeto”, afirmou a executiva.

LEIA TAMBÉM: Influenciadora de moda morre aos 34 anos por anemia falciforme; veja as homenagens

Segundo Keylla, ela foi coagida por Gustavo Correa, que é cunhado da apresentadora da Record TV: “Muitos fraqueados quebraram e não tiveram nenhum suporte da empresa para que isso não ocorresse. Eu sofri ameaças e fui coagida pelo Gustavo Corrêa, irmão de Alexandre”.

Cunhado de Ana Hickmann fala de crime

Alexandre Correa diz que recebeu milhares de ameaças após agressão cometida contra Ana Hickmann (Reprodução/Instagram)

Em 2016, um homem fez Ana Hickmann refém ao invadir o hotel onde a famosa estava, na cidade de Belo Horizonte. Diante da situação, Gustavo Corrêa, cunhado da ex-modelo, resolveu atirar e matou Rodrigo Augusto de Pádua, que dizia ser fã da famosa.

O irmão de Alexandre Corrêa acabou respondendo na justiça e foi absolvido da acusação de homicídio, mas pelas redes sociais ele disse que não se arrependeu daquilo que fez na época: “A situação é bizarra e absurda. Não me arrependo de nada, faria tudo de novo”, disse o homem.

LEIA TAMBÉM: Brunna Gonçalves usa fio-dental durante onda de calor; o clima esquenta na web