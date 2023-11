Em meio a nova polêmica real, Meghan Markle brilha em tapete vermelho com vestido de ombro de fora e sugere retorno triufante

Triunfando com um vestido lindo, a duquesa Meghan Markle participou do evento Power of Women da Variety na noite passada, em Los Angeles.

Falando aos repórteres, a Duquesa disse que estava fazendo alguns planos “emocionantes”, como detalhado pelo site Daily Star.

“Temos tantas coisas interessantes em mente que mal posso esperar até podermos anunciá-las. Estou muito orgulhosa do que estamos criando”, disse.

Com isso, revelando planos de retorno à carreira artística.

Sua aparição glamorosa vem depois do vazamento de trechos polêmicos já circulam na internet do livro Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival. O lançamento será no final do mês.

Nele, Scobie escreveu que Meghan foi mantida longe da rainha enquanto ela dava seus últimos suspiros.

Também foi dito que Harry não sabia sobre a saúde de sua avó até que “recebeu uma ligação de um número desconhecido” – que acabou sendo de seu pai.

E afirmou que Charles disse a Harry para viajar para a Escócia sem Meghan, com o que ele concordou depois que foi confirmado que Kate também não estaria presente.

“Eles simplesmente não queriam Meghan lá”, disse um ex-assessor do palácio. “Percebia que ela não era querida”.

Também foi alegado que o príncipe William ignorou as mensagens de seu irmão quando a rainha morreu.

Scobie afirmou que Harry enviou mensagens de texto para William perguntando como ele planejava viajar para a Escócia - com a intenção de eles irem juntos.

Mas ele não teve resposta - apesar de haver assentos no avião particular.

O autor afirma que William “claramente não queria ver seu irmão” e Harry teve que encontrar seu próprio caminho.

“Harry foi informado de que William já havia conseguido um voo com seus tios Andrew e Edward (e com a esposa de Edward, Sophie ), mas ele não conseguiu entrar em contato com ninguém sobre embarcar nesse voo”.

“Foi perturbador testemunhar isso”, disse uma fonte próxima aos Sussex. “[Harry] estava completamente sozinho nisso”.

Ainda de acordo com as informações, membros da família real se irritaram com as alegações, afirmando que este é um mometo totalmente particular.

Meghan Markle arrives at Variety Power of Women presented by @lifetimetv pic.twitter.com/NYtc9fusaG — Variety (@Variety) November 17, 2023

Com informações do site Daily Stasr