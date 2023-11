Brunna Gonçalves usa fio-dental durante onda de calor; o clima esquenta na web

Com a onda de calor cada vez mais forte, a web tornou-se quase uma praia virtual com tantas fotos e vídeos de pessoas com roupas de banho, dentre elas está a ex-BBB Brunna Gonçalves, que aproveitou para mostrar seu look para curtir esses dias quentes.

No seu último post, a dançarina esbanja sensualidade ao surgir em frente ao espelho, usando apenas um biquíni fio-dental, que chamou a atenção dos fãs e também de Ludmila, que foi uma das primeiras a comentar.

A funkeira deixou o ciúmes de lado e elogiou Brunna. Nos comentários, a famosa disse que era “tudo” dela e se empolgou: “Muito gostosa. Quero!, escreveu a cantora, que também aparece em fotos sensuais em outras publicações.

LEIA TAMBÉM: Calorão troca o look das celebridades; Lívia Andrade e Priscilla estão na lista

Até o momento, a foto de Brunna Gonçalves usando o biquíni fio-dental conquistou mais de 97 mil curtidas e mil comentários, sendo a maioria elogiando a beleza da ex-BBB. Frases como “perfeição seu nome é Brunna Gonçalves” estão entre as que mais aparecem, mas os fãs também chamam a dançarina de “gostosa”, “deusa” e “maravilhosa”.

Brunna e Ludmila esperam um filho?

A ex-BBB Brunna Gonçalves desmentiu os boatos de gravidez. Pelas redes sociais, a esposa da cantora Ludmila contou se realmente quer gestar um filho e tudo aos fãs sobre a possibilidade de aumentar a família no próximo ano.

Ex-BBB Brunna Gonçalves desmente boato sobre gravidez (Reprodução/Instagram)

Em primeiro lugar, a dançarina garantiu que não é segredo para ninguém que ela e a funkeira querem muito ter um filho ou filha: “Nunca escondemos de ninguém. Sempre deixamos claro a nossa vontade de ser mãe, nosso sonho de aumentar nossa família”, destacou a famosa, pelo story do Instagram.

Depois, a ex-participante do BBB desmentiu que já esteja esperando um bebê, mas que prefere manter segredo: “Tem gente criando mil teorias, que estou escondendo a gravidez, que estou grávida e não quero falar. Não é nada disso”.

LEIA TAMBÉM: Terra e Paixão: 4 provas de que Lucinda virou a protagonista da novela da Globo