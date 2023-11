Zac Efron pronto para interpretar Matthew Perry em cinebiografia

Zac Efron surpreende ao afirmar que assumiria o papel de Matthew Perry em um possível filme biográfico. A revelação ocorreu após a recente morte do ator, em 28 de outubro, aos 54 anos.

No plano póstumo de Perry, sua amiga Athenna Crosby compartilhou que o eterno Chandler Bing desejava ver Efron retratando sua juventude, focando na jornada de recuperação do vício em drogas. A revelação se baseia na intenção de Perry de criar um filme autobiográfico antes de seu falecimento.

Zac Efron, que já compartilhou o set de filmagem com Perry em "17 Outra Vez", expressou sua admiração pelo colega: "[Perry] foi um mentor para mim, e fizemos um filme muito legal juntos. Eu o admirei, aprendi o timing cômico daquele cara". Efron destacou a surreal experiência de trabalhar com Perry e o impacto significativo em sua carreira.

eu amo mto 17 outra vez 🥺🥺🥺🥺🥺 https://t.co/jfSbECAgQE — clarisza (@asssiralc) November 9, 2023

Athenna Crosby, amiga próxima de Matthew Perry, revelou detalhes do plano do ator falecido: "ele me disse que queria fazer um filme sobre sua vida. E também disse que, como havia trabalhado com Zac Efron antes, estava planejando ligar para ele e pedir que o interpretasse na juventude", relatou à People.

A possível colaboração entre Perry e Efron em um filme biográfico poderia proporcionar uma visão íntima da vida e superação do lendário ator, enquanto também destaca a influência duradoura que ele teve sobre a próxima geração de artistas, informou o Metrópoles.