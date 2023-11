Will Smith negou os rumores de homossexualidade feitos por seu ex-assistente e reagiu dessa forma: “Vou tomar medidas legais para corrigir isso”

Will Smith O ator foi acusado de ter relações sexuais com Duane Martin (@duane_martin / @willsmith/Instagram)

Will Smith está novamente no meio da polêmica e desta vez não tem nada a ver com sua esposa, Jada Pinkett, mas sim com um ex-funcionário.

É porque um antigo assessor pessoal dele, Brother Bilaal, garantiu através do programa de Tasha K no TikTok que o ator manteve relações sexuais com um colega de elenco alguns anos atrás.

Bilaal assegurou que foi ex-assistente do ator e revelou que surpreendeu Will "nos braços" do ator Duane Martín nos anos 90, quando apareceu em dois episódios da famosa série O Príncipe do Rap.

"Abri a porta do camarim de Duane e foi então que eu vi Duane tendo sexo com Will. Havia um sofá e Will estava inclinado sobre ele e Duane estava de pé", disse Bilaal.

Frente a estas acusações, o ator não ficou calado e respondeu de forma contundente nesta quarta-feira.

Will Smith negou ter relações sexuais com Duane Martín: o que ele disse?

Neste quarta-feira, o representante de Will Smith negou categoricamente que o ator tivesse tido relações sexuais há anos com Duane Martín, desmentindo as afirmações de Brother Bilaal.

O representante do ator qualificou essa informação de "inequivocamente falsa". "Esta história é completamente inventada e a afirmação é inequivocamente falsa", disse à TMZ.

Além disso, ele revelou que Will Smith está considerando tomar ações legais contra seu antigo assistente pessoal por difamação.

No meio deste escândalo, o ator recebeu muito apoio nas redes sociais por parte de seus fãs, e eles garantem que, seja ou não tenha tido relações, não é problema de ninguém e não deveria ser exposto ou difamado desta forma.

“Isso parece ridículo para mim, e se aconteceu por que você está dizendo agora?”, “Não acredito que isso tenha acontecido porque Jada teria contado a todos”, “Eu ouvi essa história há pelo menos 10 anos, não somos nós que devemos julgar”, “Se Will fez isso ou não, não é problema de ninguém”, e “Caramba, cuide dos seus negócios e pare de querer chamar a atenção com essas histórias”, foram algumas das reações nas redes.