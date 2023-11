Terra e Paixão: 4 provas de que Lucinda virou a protagonista da novela da Globo

Ser protagonista de uma novela das 21 horas é algo muito complexo, que pode dar certo ou errado. Mas, mesmo que o autor coloque alguém para ser a personagem principal, quem escolhe é o público e, em Terra e Paixão, na TV Globo, a mais votada foi Lucinda (Débora Falabella).

Com Aline (Barbara Reis) cada vez mais apagada da trama de Walcyr Carrasco, os fãs da novela mudaram o olhar sobre a atuação de Débora, que viveu momentos tensos com sua personagem, mas hoje vive uma grande paixão.

Confira abaixo alguns momentos que transformaram Lucinda na protagonista da história!

Do inferno ao céu

Terra e Paixão: Andrade fez Lucinda sofrer horrores na novela da Globo (Fábio Rocha/Globo)

Drama e sofrimento não faltou para ela. No começo de Terra e Paixão, a mulher sofreu horrores nas mãos do marido abusivo, Andrade (Ângelo Antônio), mas teve uma virada total e conseguiu escapar e ainda encontrar um novo amor.

Novo rumo profissional

Terra e Paixão: Débora Falabella, Rafael Vitti e Debora Ozório na cooperativa de Nova Primavera (João Miguel Júnior/Globo)

A gerente da cooperativa da novela das 21 horas vira presidente, já que Tadeu (Claudio Gabriel) começa a desviar dinheiro e é pego no flagra.

LEIA TAMBÉM: Neta de Ana Maria Braga não tem nome? Filha da apresentadora explica tudo!

Desde a última quarta-feira (15), o homem sofre as consequências de seus atos, como perder o cargo para Lucinda.

Briga com o vilão da história

Terra e Paixão: Lucinda vira inimiga de Antônio (João Miguel Júnior/Globo)

A chegada à presidência da cooperativa de Nova Primavera não será fácil e ela acaba brigando com o vição de Terra e Paixão. Daqui para frente, a personagem de Débora Falabella enfrenta Antônio (Tony Ramos) e não facilita as coisas para o fazendeiro.

Romance no ar

Terra e Paixão: Personagem de Débora Falabella se apaixona por Marino (Fábio Rocha/Globo)

O relacionamento com Marino (Leandro Lima) segue firme e forte. Lucinda consegue esquecer tudo que passou com o ex-marido e vive dias tranquilos com o delegado.Ela consegue dar um chega pra lá em Graça (Agatha Moreira), que vivia como um carrapato atrás do policial.

LEIA TAMBÉM: O baralho espanhol mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer