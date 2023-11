Robbie Williams e Ayda Field: do encontro curioso ao casamento secreto, história de altos e baixos

No novo documentário da Netflix intitulado Robbie Williams, o cantor fala abertamente sobre os altos e baixos de seu relacionamento de 17 anos com a atriz Ayda Field. O casal, que se destaca como um dos mais fortes do showbiz, compartilhou detalhes fascinantes desde o primeiro encontro peculiar até os desafios superados ao longo do tempo.

Encontro inusitado

O casal se conheceu em 2006 nos bastidores de um documentário sobre OVNIs produzido por Robbie para a Radio 4. No entanto, o início não foi um conto de fadas, com o popstar admitindo ter desistido do primeiro encontro. Após algumas reviravoltas engraçadas, eles encontraram uma conexão improvável, segundo o Mirror.

O relacionamento enfrentou três separações antes do noivado, com Robbie propondo em segredo, longe dos holofotes, em 7 de agosto de 2010. O casamento, realizado em sua casa em Beverly Hills, foi uma surpresa para os convidados, que pensavam estar em uma festa temática de James Bond.

Família, filhos e mudança de estilo de vida

O casal construiu uma família com quatro filhos, optando por uma vida mais tranquila no Reino Unido. A mudança de estilo de vida também trouxe mudanças na vida íntima do casal. Robbie, famoso por seu passado de conquistador, agora enfatiza a importância da intimidade emocional, enquanto a esposa, Ayda, destaca a proximidade e conexão além do quarto.

Desvendando mitos sobre a vida sexual

Apesar de brincadeiras sobre a falta de ação no quarto, o casal desmistifica os estereótipos sobre a vida sexual pós-casamento. A falta de ênfase no sexo não abala a relação, pois eles encontram intimidade em gestos cotidianos e na confiança mútua.

A história de Robbie Williams e Ayda Field revela que, por trás da fachada glamorosa do showbiz, existe uma jornada real de amor, superação e construção de uma vida familiar sólida.

A nova série documental promete ser um mergulho profundo na vida do casal, explorando os aspectos complexos de uma relação duradoura no mundo do entretenimento.