Remake de Elas por Elas: Marcos Caruso revela problemas nos bastidores da TV

Antes do Remake de Elas por Elas, Marcos Caruso relembra histórias tensas com Dercy Gonçalves no SBT (Léo Rosário/Globo)

Enfrentando a rejeição do remake de Elas por Elas por parte do público, o ator Marcos Caruso já sofreu problemas nos bastidores de outra produção, mas esta era levada ao ar pelo SBT, nos anos 1990, quando a emissora de Silvio Santos buscava melhorar a audiência.

Trabalhando nos bastidores, o veterano, que também está na reprise de Mulheres Apaixonadas, nas tardes da TV Globo, lembrou dos momentos vividos ao lado de Dercy Gonçalves, famosa por falar abertamente sobre tudo e também muitos palavrões.

Mas, além do trabalho na frente das câmeras, o ator veterano é conhecido por ser um bom diretor, seja na TV ou no teatro. Mas, no final de 1999, o famoso enfrentou uma barra pesada ao dirigir Dercy, que aos 92 anos assinou um contrato para o resto de sua vida com o SBT e ganhou um programa semanal.

Remake de Elas por Elas: Globo sofre com audiência da novela das 18 horas (Fábio Rocha/Globo)

“Ela era uma mulher genial e eu tive o privilégio de trabalhar com ela, mas era insuportável. Era como você tentar desviar o curso do Rio Amazonas”, comentou o ator durante uma entrevista para Jô Soares, que naquela época deixou o SBT para assinar com a TV Globo.

Caruso como diretor de TV

Segundo Marcos Caruso, que vive Sérgio em Elas por Elas, Dercy Gonçalves era uma artista difícil de dirigir, já que ela, muitas vezes, não seguia as orientações.

“Estávamos em uma estradinha na Régis Bittencourt, e falei para ela: ‘Dercy, vai parar um carro de boi e você pede carona…’ e ela disse que iria subir direto no carro. Eu disse que não, ela se irritou”, contou Caruso.

No SBT, Dercy Gonçalves deu muito trabalho para Marcos Caruso (Reprodução/Instagram)

Para quem não lembra, em 1999, Dercy Gonçalves assinou com o SBT, que tentava dar a volta por cima depois de perder Jô Soares e Serginho Groisman para a Globo. Na época, ela apresentava o programa Fala Dercy todas as terças-feiras.

No programa, Marcos Caruso era responsável, ao lado de Adriano Stuart, por dirigir a famosa durante os debates polêmicos e também em esquetes adaptadas de contos clássicos, como Madame Butterfly, Chapeuzinho Vermelho e A Dama das Camélias, entre outros.

