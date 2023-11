Relacionamento tóxico: Ex-BBB Wagner Santiago rebate acusação de violência

O ex-BBB Wagner Santiago está no meio de mais uma polêmica e, desta vez, ele precisou falar sobre os boatos de ter vivido um relacionamento tóxico com Gleici Damasceno, campeã do BBB 18, que fez um desabafo na web, citando o nome de Ana Hickmann.

Pelas redes sociais, o ex-BBB 18 quebrou o silêncio depois de ser relacionado em uma publicação da famosa, que relatou ter sofrido abuso e agressão de um ex-namorado. Vale destacar que o nome dele apareceu nos comentários e não no post oficialmente.

Por meio de uma nota oficial, Wagner disse que recebe diariamente muitas mensagens sobre o assunto e, por isso, decidiu se pronunciar de maneira oficial. O famoso também diz que essa será a última vez que fala do namoro com Gleice.

BBB: Gleici Damasceno, campeã do BBB 18, faz revelações bombásticas e fãs ficam chocados (Reprodução/Instagram)

“Sobre os fatos ocorridos e essa será a única coisa que direi sobre esse assunto. Tive um relacionamento com a Gleici Damasceno que iniciou oficialmente em abril de 2018 e terminou definitivamente em dezembro de 2019. Estamos há mais de três anos desse término”, escreveu Santiago na nota.

O ex-BBB Wagner Santiago comenta ainda que em momento algum a campeã do reality show da Globo falou sobre seu nome, mas que ele aparece “em algumas postagens em manifestação de apoio a uma mulher, vítima de violência doméstica, feitas pela Gleici”. Ele ainda conta que “houve insinuações”.

O influenciador não desmente que seu namoro com Gleici, passou “por muitos altos e baixos, problemas familiares, conflitos de agendas, hiperexposição, haters e fofocas”, já que o relacionamento começou dentro do reality.

Ana Hickmann falou nas redes sociais sobre momento difícil que vive após denunciar o marido por violência doméstica (Reprodução/Instagram)

Sobre a publicação de da campeã do BBB18 no X (antigo Twitter), o famoso disse que não pode julgar os gatilhos e as razões para que o passado viesse à tona, mas que pode “compreender o que ela [Gleici] sentiu e sente até hoje, e pelas palavras que eu disse naquele momento, dentro da mais pura sinceridade, peço perdão”, declarou.

O ex-BBB ainda afirmou que a melhor decisão foi terminar o namoro: “Este tipo de comportamento que supostamente me atrelaram a mim não condiz com as minhas atitudes nas minhas relações afetivas e interpessoais. A minha manifestação de mudança foi me manter firme na decisão, encerrar e manter assim, foi difícil, mas era o certo a se fazer”.

Como denunciar em caso de violência

A violência contra a mulher é crime, com pena de prisão prevista em lei. Ao presenciar qualquer episódio de agressão contra mulheres, denuncie pelo telefones 190 ou 180.Também pode procurar uma delegacia, normal ou especializada.

