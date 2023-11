Red Hot Chili Peppers marca Brasília com show inesquecível na turnê 'Unlimited Love Tour'

A banda Red Hot Chili Pepers se presenteou Brasília com uma noite memorável nesta terça-feira. A turnê Unlimited Love Tour, que já passou pelo Rio de Janeiro, foi marcada pelo retorno emocionante do guitarrista John Frusciante, ausente por uma década, que expressou o desejo de voltar ao Brasil, de acordo com o Metrópoles.

Entrada triunfal e momentos épicos

A ansiedade dos fãs brasilienses foi recompensada com a entrada da banda em formação completa, celebrada efusivamente. O show começou com uma explosiva Intro Jam, onde Flea (baixo), Chad Smith (bateria) e John Frusciante (guitarra) exibiram a energia que impregnaria toda a apresentação.

Reencontro e solos memoráveis

O retorno de John Frusciante foi um ponto alto, com o público vibrando a cada solo, seja dele ou de Flea. A interação entre os dois músicos, culminando em um dueto entre baixo e guitarra, levou os fãs ao êxtase. Anthony Kiedis, vocalista, revelou que Frusciante pediu pessoalmente para integrar a turnê e retornar ao Brasil após mais de uma década.

Repertório que resgata clássicos e apresenta novidades

O repertório variado incluiu não apenas os grandes sucessos, como 'Around The World', 'Scar Tissue' e 'Dani California', mas também novas composições, como 'Black Summer" e 'The Heavy Wing'. Clássicos como 'Californication', 'Wet Sand', 'Give It Away' e 'By The Way' foram momentos marcantes, encerrando a apresentação de forma grandiosa.

John Frusciante e o solo de “Dani California” no show do Red Hot Chili Peppers em Brasília. 🫶 pic.twitter.com/5sbDaSM6PU — Tenho Mais Discos Que Amigos! 🎶 (@tmdqa) November 8, 2023

Turnê brasileira em alta

Esta marcante performance em Brasília representa o segundo show da banda no Brasil, com mais três capitais na rota: São Paulo, Curitiba e Porto Alegre.

A banda expressou sua animação em tocar para os brasileiros, destacando a paixão dos fãs pelo rock ao longo de mais de 30 anos.