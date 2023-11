Priscilla recomeça em grande estilo com feat do Bonde do Tigrão

A cantora Priscilla deixou para trás seu passado artístico na música gospel e, na semana passada, deu início a uma nova fase em sua carreira. Rompendo completamente com seu sobrenome Alcântara e adotando uma transformação visual radical, a artista apresentou o clipe oficial do single "Quer Dançar". A música marca o reinício da cantora no cenário musical e conta com a colaboração do grupo Bonde do Tigrão.

Mudança de rota na carreira

Ao anunciar o rompimento com sua fase gospel, Priscilla provocou reações diversas entre seus fãs, com críticas de ex-seguidores e apoio dos novos admiradores. Com o objetivo de 'resetar' sua trajetória, a cantora busca explorar novos horizontes musicais, deixando para trás qualquer estigma anterior.

Do gospel ao funk eletrônico

O single 'Quer Dançar' desafia as críticas, apresentando uma mistura inovadora de batidas eletrônicas pulsantes com elementos clássicos do funk do Bonde do Tigrão. A ousadia da fusão resulta em uma proposta musical impactante, marcando o início de uma era renovada na carreira de Priscilla.

Priscilla: da inocência à confiança

De acordo com o Metrópoles, além da mudança musical, o videoclipe revela uma Priscilla completamente transformada. Dirigido por Aline Lata, com direção artística de Miguel Mello e coreografia assinada por Gabb Cabo Verde, o vídeo destaca uma artista mais madura, confiante e dona de si. A evolução da menina que cresceu aos olhos do público está evidente, e o clipe de 'Quer Dançar' é o palco dessa transformação.