Príncipe Harry rejeita encontro "de coração a coração" com William em resposta dura

As chances de uma reconciliação entre os Príncipes William e Harry atingiram seu ponto mais baixo, com revelações de um encontro frustrado entre os irmãos reais. Em um recente livro, detalhes surgem sobre a recusa do Príncipe Harry em um encontro "de coração a coração" proposto por William, marcando mais um capítulo na saga de tensões entre os membros da realeza.

O início das tensões

De acordo com o Mirror, desde 2019, quando Harry sugeriu uma rivalidade durante uma entrevista na África do Sul, as relações entre os irmãos reais têm sido tensas, culminando na recusa recente de Harry em se reunir com William.

O encontro desprezado

De acordo com o livro "Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown," após uma tentativa de William de reconciliação via WhatsApp, Harry recusou devido ao temor de vazamentos à imprensa, deixando a equipe real surpreendida e a relação entre os irmãos ainda mais estremecida.

Diz-se que as tensões entre os irmãos começaram antes do casamento de Harry com Meghan Markle, com acusações de William sendo esnobe com a então noiva de Harry. Contudo, a situação se agravou após a morte da Rainha, com Harry levantando acusações públicas de agressão física por parte de William em seu livro de memórias e documentário Netflix.

O livro também revela que Harry e Meghan acusaram o Palácio de Kensington de mentir para proteger William, alimentando ainda mais as tensões familiares. Em eventos recentes, como o primeiro aniversário da morte da Rainha, os dois príncipes optaram por não se encontrar, destacando a profundidade das divisões.

O encontro não realizado entre William e Harry, narrado no livro, é descrito como uma notícia "dolorosa" para aqueles próximos aos irmãos. Este episódio reflete as dificuldades de comunicação direta dentro da Família Real, enquanto os níveis de escrutínio público permanecem altos. O futuro das relações entre William e Harry permanece incerto, deixando o público intrigado com o destino dessa intrincada trama real.