Neta de Ana Maria Braga não tem nome? Filha da apresentadora explica tudo!

Ana Maria Braga é avó de mais uma menina. Mas, Mariana Maffeis, filha mais velha da apresentadora do Mais Você, anunciou no Instagram que a pequena não tem nome definido.

Ao postar fotos anunciando a chegada do bebê, a herdeira da veterana das manhãs se deparou com muitos seguidores querendo saber como ela iria chamar, mas a resposta surpreendeu: “Ainda estamos intuindo o nome dela. Agradeço muito as palavras generosas de todos”, escreveu Mariana.

Vale destacar que a filha de Ana Maria só anunciou que estava grávida no oitavo mês de gestação e optou por não saber o sexo do bebê até a hora do nascimento, que aconteceu na madrugada da última segunda-feira (13).

“Nascer no mundo, quanta coragem. Um parto não é nada perto da decisão de estar aqui. Que fortuna a nossa você ter nos escolhido e empreendido a missão de chegar até nós, de estar conosco. Seja muito bem-vinda, filha minha; já amparada pela energia dos seus que são muitos”, escreveu a filha da apresentadora do Mais Você.

A mais nova neta de Ana Maria Braga nasceu em casa, próxima dos irmãos mais velhos, Joana, de 12, Maria, de 9 e Varuna, de 2, além do pai, o professor de yoga colombiano Badarik González, que foi responsável também por tirar fotos do momento.

“Que estas imagens sensíveis, feitas pelo meu companheiro de vida Badarik, pai de dedicação ímpar, nos ajude a estarmos sempre em união com o sacro mistério, que as famílias possam sempre celebrar o divino que nos é presenteado no viver com a autonomia e soberania de nos sabermos responsáveis por nossas escolhas, a cada mínimo instante”.

Vale destacar que Ana Maria Braga está em Dubai e acabou por não conhecer pessoalmente a neta. Até o momento, a apresentadora do Mais Você (Globo) também não se manifestou sobre o nascimento da bebê.

