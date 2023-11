“Não se parecem”: reações às novas Barbies inspiradas em RBD que geram polêmica

O RBD está vivendo seu melhor momento após o reencontro e não apenas estão triunfando em turnê, mas agora lançaram uma coleção de Barbie inspirada neles.

A empresa Mattel lançou as novas Barbies inspiradas em Maite Perroni, Anahi, Dulce Maria, Christian Chávez e Christopher Uckermann. ”O B em RBD significa Barbie, certo?”, publicou a conta da Barbie, enquanto que a conta oficial de RBD escreveu “Eu digo R... Você diz Barbie! A espera acabou. Já pode pré-encomendar a coleção especial do Tour 2023 RBD x Barbie”, emocionando os fãs.

No entanto, as bonecas e bonecos geraram polêmica, pois alegam que não se parecem com os cantores.

Não representam Maite nem Dulce María

A Mattel inspirou-se em cada membro do RBD para criar essas bonecas e destacou que os seus looks estão de acordo com o que os famosos usam nos seus concertos com “acessórios fabulosos”.

No entanto, gerou polêmica nas redes, pois dizem que nenhum deles se parece, e vai contra a mensagem de amor e aceitação que Dulce María e Maite Perroni têm dado há muito tempo com suas curvas.

E é que as duas bonecas das cantoras e atrizes são muito "magras e perfeitas", sem mostrar a figura real delas, o que as fez sentir tão orgulhosas.

Tanto Maite quanto Dulce María demonstraram que curvas te tornam mais bonita, e você não precisa se envergonhar por não ser magra como a sociedade preconiza, então os fãs consideram que essas bonecas não representam nem transmitem a mensagem correta.

“A única que mais ou menos se parece é a do look de chapéu a #anahi 🥲”, “não gosto, nem se parecem”, “que horror que Maite e Dulce não foram feitas como são de verdade”, “estão muito diferentes, que vergonha que não puderam fazer Dulce e Mai como é de verdade”, “as bonecas são lindas, mas se não disser que é RBD, não reconheço”, “não tem a cara de nenhum” e “não se parecem, a que se parece mais é Anahí”, foram algumas das críticas nas redes.

O conjunto de coleção de figuras custa cerca de R$ 800, ou você pode comprar cada boneca separadamente, por R$ 150, e podem ser adquiridos através da loja online da Amazon ou da Juguetron.

Mesmo que muitos afirmem que as bonecas não se parecem, outros estão desesperados para tê-las e comprar as bonecas Barbie de Anahí, Maite ou Dulce María.