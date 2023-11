Messi e Antonela Roccuzzo em crise? Fãs notam gestos que indicariam isso

Lionel Messi e Antonela Roccuzzo tiveram os holofotes sobre si nas últimas semanas após o estouro do escândalo do suposto flerte entre o astro do futebol e a jornalista Sofi Martínez.

Tudo começou com um vídeo no qual a jornalista esportiva espera para entrevistar Messi. Enquanto ele está ocupado atendendo aos outros meios, ele a observa de longe, enquanto ela se envergonha.

Depois disso, vídeos de diferentes momentos surgiram, entre eles, quando Messi se preparava para jogar a final do Mundial 2022 e ela lhe deu algumas palavras de admiração que se tornaram virais.

Enquanto alguns alegam nas redes sociais que é uma traição para Antonela, outros apontam que esses gestos também são feitos com qualquer repórter, mesmo homem, que Sofi Martínez faz em suas entrevistas.

Isso sim, especialistas em linguagem corporal indicaram que todo esse comportamento entre os dois tem uma explicação que denuncia admiração, interesse e confiança, o que não necessariamente é de forma romântica. "Ele é casado sim, mas isso não significa que ele tenha um relacionamento de casal com ela, mas simplesmente tem uma grande empatia por ela. Afinal, a amizade é uma forma de amor. Lionel Messi tem olhos, ela é muito bonita, ela não é indiferente e a história é forte", disse Marifer Centeno, especialista em linguagem corporal.

Lionel Messi O astro de futebol foi acusado de flertar com uma repórter (Instagram, Tiktok)

Agora, o que está acontecendo com Antonela Roccuzo?

Embora a empresária não costuma se envolver em conflitos ou dar explicações sobre nada, os internautas parecem ter percebido uma possível crise com Messi.

O casal tem tido um dos relacionamentos mais estáveis entre os famosos. Eles se conheceram desde crianças, cresceram juntos e finalmente formaram uma família exemplar com seus três filhos. “Tenho a sorte de ter minha esposa e dois dos meus três filhos sentados aqui; ver eles aqui e desfrutar deste momento com eles é algo único. Eles são dois apaixonados por futebol e estão entusiasmados com todas as estrelas que têm ao seu redor”, disse Messi em uma ocasião.

Antonela Roccuzo Um dos casais mais assediados entre os famosos pode estar passando por uma crise (Instagram)

Então, por que dizem que eles poderiam estar em crise? No início de novembro, eles foram vistos em um show do Maluma, onde o astro argentino parecia desconfortável. A dupla parecia distante e ambos com rostos de desgosto e, embora muitos tenham pensado que eles simplesmente não estavam satisfeitos com o show, há quem tenha ido além ao analisar a linguagem corporal e afirmar que “eles perderam a faísca do amor” e que “já não estão apaixonados”.

Isso desencadeou várias teorias nas redes sociais por parte dos usuários e especialistas, como ocorreu com a psicóloga @psiflor. De acordo com ela, os dois poderiam estar mostrando uma desconexão.

"Hoje vou lhes contar a minha teoria de por que acredito que Messi e Anto podem estar passando por uma crise", começa a psicóloga como introdução. "O que mais me chama a atenção é que, na entrega do prêmio de melhor jogador do ano, Anto vai beijar Messi e Messi lhe dá um tapinha", disse. "Depois, em outra cena, quando Messi finalmente ganha o prêmio, ele convida Anto a subir ao palco para recebê-lo com ele, mas Anto não sobe. Só vão os filhos dele.

A especialista continua a analisar outros momentos, como que eles não se tocam, não se abraçam, nem se dão as mãos, e que enquanto ela está mais atenta aos seus filhos, ele está com as mãos cruzadas para a frente, o que mostra que há pouca disponibilidade emocional para se conectar nesse momento e também pode mostrar que ele está um pouco estressado. Isso foi explicado a partir de todas as fotos e vídeos que surgiram na noite da entrega do Prêmio Bola de Ouro.

“Depois temos esta outra foto onde Anto marca distância corporal. Vocês vão ver que ele tem seu corpo estendido para trás e quando eles se seguram as mãos, Messi na verdade não segura a mão dela, ele tem a mão apoiada e ela segura a mão dele por cima, o que significa que ela é quem domina ou controla a relação “, acrescentando que é algo “não usual” já que Messi sempre colocou Antonela como protagonista.