Melim: irmãos revelam novos caminhos na carreira musical

Após o emocionante anúncio da pausa da banda Melim durante o programa Altas Horas, os fãs aguardam ansiosamente pelos próximos passos dos talentosos irmãos Diogo, Rodrigo e Gabi. Com uma carreira musical de oito anos, o trio decidiu explorar projetos solo, encerrando esta fase com um último show simbólico no Réveillon deste ano.

Foco em projetos individuais

Em coletiva de imprensa, os artistas compartilharam que estão imersos em um período de autodescoberta, explorando novas identidades artísticas. Gabi ressalta a liberdade artística para ousar, enquanto Rodrigo vê a oportunidade de experimentar novos sons. Diogo, por sua vez, destaca a diferença na linguagem musical ao criar sozinho.

Aprendizados e desafios

Apesar dos receios, os integrantes estão determinados a não se renderem a pressões externas.

Rodrigo destaca a importância de evitar excessos de trabalho, enquanto Diogo expressa a curiosidade em descobrir sua essência além da Melim. Gabi, por sua vez, enfrenta o desafio de não se comparar às vendas da banda.

Último show e novidades

O último espetáculo da Melim, em Alto Oeste Potiguar, no Rio Grande do Norte, marca o encerramento de um ciclo iniciado no Réveillon de 2015. Até o final de 2023, o trio realizará uma série de apresentações pelo Brasil. Em paralelo, a banda presenteia os fãs com o lançamento do primeiro DVD, "Melhor de Três", celebrando os sucessos que marcaram sua jornada musical.

Qualidade sonora e estética

De acordo com o Metrópoles, o DVD destaca não apenas as habilidades vocais excepcionais dos irmãos, mas também a estética visual aprimorada. Gabi elogia o trabalho, destacando que mesmo após rodar o Brasil, ainda há quem não tenha visto o show. Os fãs podem esperar uma experiência única, com trocas de figurinos e uma produção que reflete a singularidade desse dia especial.

Ainda que o capítulo Melim chegue ao fim, os fãs podem aguardar com entusiasmo os novos capítulos das carreiras solo dos irmãos, que prometem continuar encantando o público com suas jornadas musicais individuais.