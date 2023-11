Manu Gavassi revela intimidade fashion: "armário compartilhado"

A estrela pop Manu Gavassi não deixou de surpreender durante sua participação no São Paulo Fashion Week (SPFW N56) ao lado de seu namorado, o modelo Jullio Reis. O que chamou a atenção, além do estilo impecável no evento, foi a revelação de um hábito peculiar: o compartilhamento de roupas, reporta Observatório dos Famosos.

"A gente rouba muito roupa um do outro, graças a Deus, é um armário quase compartilhado, é ótimo, eu amo (risos). A minha relação com a moda sempre foi… Não é um relacionamento abusivo, eu costumo dizer", confessou a artista, que não hesitou em destacar a parceria fashion com seu namorado durante o desfile.

Manu Gavassi, conhecida por ditar tendências mesmo após sua participação no reality global Big Brother Brasil, compartilhou sua perspectiva sobre moda. "Eu gosto da moda como um artifício criativo, para o meu trabalho, para a minha personalidade, para as fases da minha vida… Tento não ser refém dela, e me divertir com ela", explicou a ex-BBB.

A presença de Manu Gavassi no SPFW não apenas demonstrou seu estilo único, mas também reforçou sua influência na moda, uma vez que suas escolhas e atitude refletem sua abordagem descomplicada e divertida em relação às tendências.

A revelação de Manu Gavassi sobre o "armário compartilhado" com seu namorado não apenas intrigou os fãs, mas também destacou a relação descontraída da cantora com a moda. Sua participação no SPFW não foi apenas um desfile de moda, mas uma expressão autêntica de seu estilo e atitude únicos.