Luxo e ostentação: filha de Gloria Pires não esconde que é herdeira poderosa

Antonia Morais, filha de Glória Pires e Orlando Morais, conquistou milhões de curtidas e compartilhamentos ao mostrar sua vida nada perto dos padrões da maioria da sociedade. Mas, ao apresentar um estilo de vida luxuoso, a influenciadora também ganhou milhares de haters na web.

Depois de uma enxurrada de comentários criticando a postura da herdeira da ex-atriz da Globo, Antonia resolveu se pronunciar, chegando a falar que não liga para o julgamento das pessoas: “Temos mesmo uma condição financeira muito boa. É verdade que somos ricos e não foi dinheiro roubado”.

Antonia Morais mostra mansões e é criticada na web (Reprodução/Instagram)

A irmã de Cleo também falou que as pessoas precisam parar com julgamentos e disse que precisam “curtir um pouco mais a vida”. Antonia Morais também lembrou que as redes sociais, como TikTok, são para diversão e que não há nada de errado em mostrar o estilo de vida que ela: “Mostrei e está tudo certo”, completou ela, ao conversar com a Folha de São Paulo.

Já sobre as acusações de ser uma pessoa soberba, a filha de Gloria Pires, que atualmente está no elenco de Terra e Paixão, destacou que não liga: “Foi um dinheiro trabalhado. Eles [Gloria Pires e Orlando Morais] ralam desde muito cedo”.

Cleo Pires e Antonia Morais posam juntas (Reprodução/Instagram)

Vale destacar que nos vídeos, postados no TikTok, Antonia mostra como são as mansões da família em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e em Brasília.

Neta de Ana Maria Braga não tem nome?

Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga, da à luz e posta foto ao lado dos filhos (Reprodução/@maffeismariana)

Ana Maria Braga é avó de mais uma menina. Mas, Mariana Maffeis, filha mais velha da apresentadora do Mais Você, anunciou no Instagram que a pequena não tem nome definido.

Ao postar fotos anunciando a chegada do bebê, a herdeira da veterana das manhãs se deparou com muitos seguidores querendo saber como ela iria chamar, mas a resposta surpreendeu: “Ainda estamos intuindo o nome dela. Agradeço muito as palavras generosas de todos”, escreveu Mariana.

