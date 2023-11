Kim Kardashian revela tatuagem secreta que ninguem vê

Kim Kardashian, conhecida por sua postura contra tatuagens, deixou fãs intrigados ao revelar um segredo guardado há dois anos. A socialite, famosa por sua participação no reality show Keeping up with the Kardashians, surpreendeu ao confessar ter uma tatuagem escondida em uma parte inusitada de seu corpo.

No mais recente episódio de The Kardashians, Kim revelou o desenho feito após uma participação especial como apresentadora no programa humorístico Saturday Night Live. Contrariando suas declarações anteriores, ela admitiu ter decidido fazer parte de uma tradição entre amigos, mas com uma reviravolta surpreendente.

A socialite explicou que, após o SNL, ela e seus amigos decidiram fazer tatuagens idênticas nas mãos. No entanto, Kim não estava satisfeita com a escolha do local e optou por algo mais discreto. O resultado? Um símbolo do infinito discretamente tatuado na parte interna de seus lábios.

Kim Kardashian de sua primeira tatuagem. Um símbolo do infinito na boca. pic.twitter.com/N2quiRudIC — Vitor (@kimkimperio) November 9, 2023

"É assim que você comemora o SNL, com uma pequena tatuagem às 4h30 da manhã", brincou Kim. No entanto, ela admitiu esquecer ocasionalmente da existência da tatuagem: "Ninguém sabe, ninguém vê, eu esqueço. Mas de vez em quando, passo fio dental nos dentes, vejo preto e pergunto: 'O que é essa coisa preta?'", confessou a estrela.

Durante o SNL, Kim não apenas ganhou uma tatuagem, mas também reencontrou um de seus ex-namorados, o ator e comediante Pete Davidson. O breve romance começou logo em seguida, mas terminou aproximadamente nove meses depois, devido às agendas lotadas dos dois, segundo a Revista Caras.

Segundo o E!, Kim Kardashian e Pete Davidson terminaram o namoro após 9 meses juntos.



Segundo fontes próximas do casal disseram que apesar dos dois terem "muito amor e respeito", a longa distância e a agenda lotada "dificultaram a relação". O término ocorreu durante essa semana. pic.twitter.com/htLZYvhL2T — Kardashian Brasil (@kardashibrasil) August 6, 2022

Esse foi o primeiro relacionamento público de Kim após seu conturbado divórcio com Kanye West, com quem foi casada por cerca de sete anos. O ex-casal compartilha a paternidade de North, Saint, Chicago e Psalm.

Outra surpresa Kardashian

Além da revelação da tatuagem, Kim Kardashian surpreendeu os fãs ao compartilhar a fantasia de Halloween de seu filho, Saint West, de sete anos. O pequeno escolheu homenagear o jogador brasileiro Neymar, vestindo o uniforme do clube saudita, tatuagens do atleta e aderindo a um toque de zumbi com sangue falso. A criativa fantasia atraiu a atenção dos fãs e adicionou mais um capítulo à saga Kardashian.