Giovanna Ewbank desmente rumores de crise e traição

Giovanna Ewbank, de 37 anos, decidiu quebrar o silêncio e esclarecer os recentes boatos sobre sua vida pessoal em uma entrevista franca. A apresentadora não apenas desmentiu as alegações de crise em seu casamento com Bruno Gagliasso, de 41 anos, mas também abordou as especulações sobre traição e a mudança para um apartamento supostamente menos luxuoso, divulgou a Revista Quem.

"Machismo absurdo" na mídia

Ao abordar as notícias que a incomodaram, Ewbank expressou indignação com a abordagem sexista da imprensa: "essa semana saiu uma nota sobre mim, em um veículo muito sério, inclusive, e fiquei com vontade de vir aqui falar, porque a nota foi de um machismo tão absurdo, que fiquei muito impressionada".

Giovanna Ewbank destacou pontos específicos da reportagem que a perturbaram, especialmente as acusações de traição por parte de Bruno Gagliasso. Ela enfatizou a disparidade na forma como a sociedade encara a traição masculina em comparação com a feminina.

A apresentadora rebateu, destacando que se os papéis fossem invertidos, os ataques contra ela teriam sido mais intensos.

Videocast e acusações de patrocínio

Outro ponto abordado foi a alegada saída de Ewbank do videocast "Quem pode, Pod," um projeto com Fernanda Paes Leme. A apresentadora negou as informações e denunciou a fake news, apontando para o machismo subjacente na afirmação de que o projeto só teria sucesso com o suposto patrocínio de Bruno Gagliasso.

Resposta assertiva sobre nova residência

Giovanna Ewbank não deixou nenhum ponto sem resposta, esclarecendo a compra de um novo apartamento. A apresentadora ironizou as insinuações de crise em seu casamento: "esse apartamento em que estou aqui, comprei sozinha para poder vir morar com os meus filhos, já que o meu casamento está abalado, né?".

Para encerrar, Giovanna Ewbank reforçou que seu casamento está bem e a família está feliz. "E para quem quiser saber, para quem tiver interessado, eu continuo muito bem casada, muito obrigada, bem feliz, graças a Deus, com os meus filhos e muito bem-sucedida. É isso, gente. Vamos refletir. Beijo", concluiu.