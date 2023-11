Fuzuê: 3 reviravoltas mudam os destinos de Luna e Preciosa; saiba o que esperar

Os próximos dias de Luna (Giovana Cordeiro) e Preciosa (Marina Ruy Barbosa) serão turbulentos e cheios de viradas em Fuzuê, que busca se reerguer na audiência ao levar mais conflitos para o público. Além delas, Maria Navalha (Olivia Araujo) acaba a semana muito abalada.

Confira abaixo três razões para assistir a novela das 19 horas da Globo!

Preciosa surtou de vez

Fuzuê: Preciosa surta mais uma vez e vai parar no hospital (Divulgação/Globo)

Depois de descobrir que Luna também é filha de Cesar (Leopoldo Pacheco), a vilã de Fuzuê passa por diversos problemas e acaba sendo internada em uma clínica psiquiátrica. Bebel (Lilia Cabral) leva a filha para a clínica.

Tudo acontece após elas encontrarem a câmara secreta que abriga a fortuna. Miguel (Nicolas Prattes) também está junto e precisa lidar com os golpes da ruiva, que surta completamente ao saber que não tem o tesouro em mãos.

Outro problema é que Preciosa perde a memória, deixando a clínica apenas no no capítulo do dia 23 de novembro.

Luna e Preciosa no tribunal

Fuzuê: Luna e Miguel conseguem levar Preciosa ao tribunal (Paulo Belote/Globo)

Outro momento forte de Fuzuê está no tribunal, quando Luna decide processar a irmã pelo golpe dentro da joalheria. A protagonista da novela não deixa barato o fato de ter tido a autoria de sua coleção roubada pela vilã.

Com a ajuda de Miguel, a mocinha da novela da Globo começa o processo contra a personagem de Marina Ruy Barbosa. Elas colocam fogo no dia do julgamento!

Durante toda ação, Preciosa finge tranquilidade ao falar com Luna, pensando em como desestabilizar a irmã. Na frente da juíza, a megera tenta convencer que ela foi a responsável pelo desenvolvimento das joias, que na verdade foram criadas por Luna.

Maria Navalha e o exame de DNA

Fuzuê: Maria Navalha conta a Luna que ela é filha de César (Paulo Belote/Globo)

A vida desta personagem de Fuzuê não está nada fácil, com a descoberta do tesouro, Maria precisa lidar com a revelação de que Luna é filha de Cesar e um exame de DNA entra na jogada.

Tudo acontece depois que a protagonista lembra de parte da sua infância e Miguel sugere que ela faça um exame de compatibilidade genética, mas para isso, ela precisa convencer Preciosa, que no começo se recusa.

Quem ajuda a vilã de Fuzuê é Pascoal (Juliano Cazarré), que diz que é possível forjar o documento para alterar o resultado e, com isso, Luna “deixa de ser filha de Cesar”. O momento será difícil para Maria Navalha!

