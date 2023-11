“É repugnante”: a foto sensual da filha de Travis Barker onde ela mostrou demais e ele deu um ‘like’

Apenas alguns dias depois de dar as boas-vindas ao seu filho com Kourtney Kardashian, a paternidade de Travis Barker foi duramente questionada depois de reagir a uma foto da sua filha, Alabama Barker, que foi considerada inadequada por ser sugestiva para a sua idade.

A jovem de apenas 17 anos encheu-se de comentários divididos após uma de suas últimas publicações no Instagram devido ao look revelador com o qual decidiu aparecer, o qual deixou exposta bastante pele, apesar de ainda não ser uma "adulta".

No meio da algazarra causada pela publicação, o baterista do Blink-182 reagiu, embora não como os internautas esperavam e ele se encheu de severas acusacões.

A foto sensual da filha de Travis Barker que ele deu like e indignou a todos

Alabama Barker posou para a câmera com um vestido completamente aberto na frente e parcialmente cobrindo seus seios graças a um fio que une a parte superior, evitando que se abra por completo. Seu visual deixava ver o piercing que ela tem no umbigo e acompanhou a foto com uma olhar sensual.

Foi um carrossel com várias fotos que a filha do famoso postou, e embora tivesse recebido fortes críticas pela forma como se expôs, apesar de sua idade, o pior veio quando Travis, longe de se incomodar, decidiu dar um “like” apoiando a decisão de Alabama.

Usuários na Internet rejeitaram que, como pai, ele não lhe desse uma bronca e, para piorar, admirasse a foto.

“Isso é pornografia infantil ao limite”, “Desculpe, não é atraente para uma menina de 17 ou 49 anos. É desesperado”, “Que nojo é isso?”, “Como isso é permitido no Instagram quando ela é MENOR e seu pai está curtindo publicações como essa e colocando fogo embaixo, você está me zoando?”, “Tudo é ‘salvar as crianças’ até que seja esse tipo de merda, certo? Isso é literalmente uma criança e o @travisbarker deveria se envergonhar por permitir que sua filha seja vista assim nas redes sociais dessa maneira sexual”, foram alguns dos comentários.

Alabama Luella Barker é fruto do casamento de Travis Barker com a modelo Shanna Moakler, de 48 anos. Somente no dia 24 de dezembro é que a jovem influenciadora completará seus 18 anos.