Calorão troca o look das celebridades; Lívia Andrade e Priscilla estão na lista

A onda de calor que chegou ao Brasil mudou o look de muitas famosas brasileiras, como Priscilla, a ex-apresentadora do Bom dia & Cia (SBT), que surpreendeu os seguidores com uma rara publicação de biquíni. Depois de surgir com um novo visual, a cantora e vencedora da primeira temporada do The Masked Singer Brasil (Globo), ela causou na web.

A foto foi publicada nos stories do Instagram, ela compartilhou alguns registros enquanto ficava bronzeada. Vale lembrar que, a famosa tirou o sobrenome Alcântara do nome artístico.

Quem também aproveitou a onda de calor foi a apresentadora Angélica e o marido, Luciano Huck, que publicaram diversas fotos. Livia Andrade e MC Guimê também estão na lista daqueles que foram para praia ou piscina para curtir o sol.

Já Bárbara Evans preferiu colocar o biquíni em casa para curtir o sol em família, com os filhos e o marido, a modelo e vencedora de A Fazenda não pensou em sair de casa.

LEIA TAMBÉM: Jojo Todynho surpreende fãs ao exibir calça larga na cintura

Já Gracyanne Barbosa e Kelly Key preferiram curtir o dia quente na academia e Amanda Meirelles, vencedora do BBB, aproveitou para publicar fotos nas Maldivas.

Mais calor no Sudeste e Centro-Oeste

O verdadeiro motivo para a onda de calor que atinge as regiões Sudeste e Centro-Oeste do país é o fenômeno El Niño, segundo apontam pesquisadores ouvidos pela Agência Brasil. Segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), os efeitos devem ser sentidos pelo menos até abril do próximo ano.

Para Saulo Rodrigues Pereira Filho, coordenador da Rede Clima da Universidade de Brasília (UnB), o fenômeno climático levará ainda seca ao Amazonas, chuvas intensas no Sul do Brasil e calor extremo no Sudeste e no Centro-Oeste.

No Rio de Janeiro, por exemplo, os termômetros superaram os 40°C em algumas ocasiões nesta semana. Na capital do estado, a sensação térmica superou os 58°C na última terça-feira (14).

LEIA TAMBÉM: A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião