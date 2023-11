Bolsa em formato de bumbum é aposta de Anitta para evento do Grammy Latino 2023

A presença da cantora Anitta no Gammy Latino 2023 já está dando o que falar. Durante um evento pré-Grammy, realizado na quarta-feira 15 de novembro, em Sevilla, na Espanha, a cantora chamou atenção aparecer com um acessório inusitado.

Segundo a Glamour, Anitta foi uma das cantoras que participou da homenagem a Laura Pausini, na ocasião ela acompanhou Tiago Iorc.

Para o tapete vermelho, Anitta optou por um look preto com recortes em lugares estratégicos e um cinto metalizado com um detalhe no formato de um botão de rosa. O visual foi assinado por Grace Ling.

Além dos detalhes que chamaram a atenção em seu look no estilo all black, foi a bolsa da cantora que despertou a curiosidade. A bolsa bumbum, ou “bolsa rabuda” como carinhosamente foi apelidada pelos internautas, também é uma peça assinada por Grace Ling, e está avaliada em aproximadamente R$5 mil.

Os internautas reagiram

Durante sua passagem pelo tapete vermelho do evento realizado em homenagem a Laura Pausini, Anitta aproveitou para falar um pouco sobre o design inusitado de sua bolsa.

Em entrevista, que viralizou nas redes sociais, ela fala em tom de brincadeira com uma repórter local que a questionou sobre o inusitado acessório.

🎥| @Anitta em entrevista falando sobre sua bolsa no red carpet do #PersonOfTheYear em #LatinGRAMMY pic.twitter.com/9j6oPBHpEo — Central Girl From Rio Anitta | Fan Account (@Centralgfr) November 15, 2023

“É uma tentativa de replicar o meu bumbum, mas é muito pequeno. Não cabe nada, só a minha dignidade que está pequena, brincadeira! Cabe uma maquiagem, um presentinho que me deram, e é isso”.

Em pouco tempo o registro viralizou e os fãs da cantora fizeram questão de compartilhar suas opiniões sobre a entrevista e sobre a bolsa.

“Amei a bolsinha!”, comentou uma seguidora ao que outra completou: “Linda, humildade pura, brilha feito o sol!”.

Um terceiro não perdeu tempo e elogiou o espanhol da cantora: “Nossa! O espanhol dela é impecável”.

