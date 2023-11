'Big Brother' britânico estipula punição com choque elétrico

Na última edição do Big Brother britânico, a participante Olivia, de 23 anos, se viu no centro de uma polêmica após ser acusada de quebrar uma das regras do programa. A resposta dos produtores da ITV, emissora responsável pela atração, causou indignação ao oferecer à dançarina duas opções de punição: escrever 600 vezes a infração cometida ou enfrentar um choque elétrico.

Segundo os comandantes do programa, Olivia teria revelado informações sobre as indicações de outros participantes para a eliminação, perdendo assim sua imunidade. Diante disso, a dançarina foi obrigada a realizar a tarefa extenuante de escrever repetidamente a frase "eu não devo quebrar as regras".

A alternativa, porém, levantou críticas e preocupações nas redes sociais.

Revolta nas redes sociais

O vídeo do momento em que Olivia recebe a notícia da punição e a executava foi amplamente compartilhado, gerando reações intensas. Nas redes sociais, muitos fãs do programa expressaram sua revolta, classificando a decisão como cruel e sugerindo que a medida poderia ser considerada tortura.

Alguns usuários destacaram a severidade do uso de choques elétricos como método de punição, chamando-o de "selvagem" e "sádico demais". A controvérsia se intensificou quando observadores argumentaram que Olivia não havia sido devidamente informada sobre a possibilidade do choque elétrico ao entrar no programa.

Diante das críticas, a ITV ainda não emitiu um comunicado oficial em resposta à controvérsia. Enquanto isso, a discussão online sobre os limites éticos dos castigos no Big Brother britânico continua, levantando questões sobre o papel dos reality shows na sociedade contemporânea, concluiu o Metrópoles.