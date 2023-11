Ary Barroso: influência na construção da imagem do Brasil

Ary Barroso, renomado compositor brasileiro que completaria 120 anos em 7 de novembro de 2023, deixou um legado significativo ao moldar a imagem internacional do Brasil através de suas composições, especialmente 'Aquarela do Brasil'. A música, símbolo do samba-exaltação, tornou-se um fenômeno global após integrar a trilha sonora do filme da Disney 'Alô, Amigos', lançado em 1942.

Exaltação do Brasil em notas musicais

Wikpedia

Ary Barroso e Walt Disney (Wikpedia)

A canção, composta em 1939, destaca de forma ufanista a natureza, o povo e as tradições brasileiras. Especialistas apontam que as exportações dessa obra contribuíram para disseminar uma imagem estereotipada do país, especialmente após sua inclusão na trilha do filme da Disney.

O sucesso internacional de 'Aquarela do Brasil' coincidiu com um contexto de Segunda Guerra Mundial, onde a narrativa de um Brasil exuberante e alegre parecia ser uma visão paradisíaca.

A influência de Barroso no cenário internacional

Gisele Jordão, coordenadora de Cinema e Audiovisual na ESPM, destaca que Barroso contribuiu para a construção da imagem positiva do Brasil no mundo, ressaltando a exuberância natural, a cultura e a alegria. A música também se tornou associada a eventos importantes, como a Copa do Mundo de 1950, consolidando sua posição como um hino não oficial do país.

Ary Barroso, talentoso desde jovem, iniciou sua carreira como pianista aos 12 anos. Sua música, que transitava entre o samba e outros estilos, refletia um Brasil em transição para a modernidade urbana. Contudo, críticos associam sua obra ao ufanismo do Estado Novo de Getúlio Vargas, ressaltando a edulcoração de elementos populares.

Wikipedia

Wikipedia

Barroso faleceu em 1964, deixando cerca de 300 composições. Seu impacto na música brasileira transcendeu fronteiras, influenciando a percepção internacional do Brasil. Segundo a Deutsche Welle, apesar das críticas associadas ao contexto político de sua época, Ary Barroso permanece uma figura central na construção da identidade musical brasileira.