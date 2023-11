Andressa Urach esclarece boatos de que teria testado positivo para HIV: “Faço exames a cada 15 dias”

A modelo Andressa Urach, de 36 anos, foi questionada por um seguidor sobre boatos de que testou positivo para HIV. Em um story em seu Instagram, ela mostrou um laudo de um exame e disse que faz análise a cada 15 dias, mas que os testes sempre deram negativo.

“Não, graças a Deus. Sempre fiz exame de HIV e sempre deu negativo, e eu espero que continue assim”, afirmou a ex-miss Bumbum.

Ela ressaltou que, por conta dos seus vídeos de sexo, precisa se cuidar ainda mais para evitar qualquer Doença Sexualmente Transmissível (DST): “Como criadora de conteúdo, a cada 15 dias eu faço todos os meus exames”, garantiu a loira, que ressaltou que sempre usa preservativos.

Logo depois, ela falou sobre a falta de desejo sexual que tem enfrentado, que a fez procurar ajuda médica. “Gente, estou com a libido lá em baixo. Não consigo pensar na parte de vida íntima, sabe. Eu estou saturada”, afirmou.

Um seguidor questionou como ela consegue continuar gravando, apesar dessa condição. “É um trabalho, então eu tenho muito foco. Sou muito determinada nas coisas que eu faço. Eu sou uma atriz, né, fiz teatro quando mais nova. Tenho DRT [registro] de atriz e para mim é uma profissão, vejo como um trabalho, mas vou tomar uns remédios para ver se melhora a minha libido. Já fiz os exames e mês que vem tenho consulta”, explicou.

Por fim, a modelo disse que não está fazendo programas, desde que passou a se dedicar aos vídeos de sexo, já que eles têm suprido suas necessidades financeiras. “Quero ainda ter um dia para ir ao Gruta [Azul], mas ainda não consegui, minha agenda está bem cheia. Mas também não faria [os programas] agora, não estou afim”, disse ela.

Andressa Urach diz que, desde que começou a gravar vídeos de sexo para plataforma, não fez mais programas (Reprodução/Instagram)

Doação para igreja

A modelo também voltou a falar dos R$ 2 milhões que doou para a Universal, que chegaram a ser alvo de uma disputa judicial. A ex-miss Bumbum acabou desistindo do processo e, agora, disse que a doação é o único arrependimento que ela tem sobre o período que frequentou a igreja.

“A única coisa que eu me arrependo é de ter doado esses R$ 2 milhões. Porque hoje eu vejo que Deus não precisava do meu dinheiro. Mas isso é uma coisa que não tem como mudar, enfim, eu já abri mão do processo mesmo e vida que segue, vamos em frente. Deus me dando saúde para trabalhar, eu reconquisto tudo o que eu perdi”, afirmou ela.

“Eu acho que na vida a gente tem que se arrepender do que não fez, pois tudo o que a gente faz é um aprendizado. Até as coisas ruins na vida nos ensinam alguma coisa. E fez parte da minha vida, só acho que fui muito religiosa, sabe, me arrependo de ter julgado muito as pessoas (...) a religiosidade faz muito mal, afasta as pessoas, machuca, e me arrependo disso”, refletiu ela.

Depois, em outro story, ela respondeu sobre o que falaria para a Andressa de 10 anos atrás: “Não gasta dinheiro com besteira, não doa o que você tem para igreja, e pensa na sua aposentadoria”, ressaltou.

