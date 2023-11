Vaza ligação privada do Príncipe Harry e Meghan Markle para o Rei Charles

Detalhes de uma conversa telefônica privada entre o Príncipe Harry, Meghan Markle e o Rei Charles foram revelados esta semana, quebrando seis meses de silêncio em relação à família real. Segundo o The Sun, o duque e a duquesa de Sussex entraram em contato com o monarca na terça-feira para desejar-lhe um feliz 75º aniversário. Apesar da agenda movimentada de Charles, ele fez questão de ter uma conversa “amigável” com seu filho e nora.

Planos de reconciliação e percalços

O telefonema ‘quebra-gelo’ confirma relatos anteriores de que Harry tinha a intenção de contatar seu pai. Embora tenha visitado a Grã-Bretanha várias vezes este ano, o príncipe não viu o pai desde o breve encontro durante a coroação em maio. O diálogo de terça-feira incluiu planos de “falar novamente em breve”, indicando uma possível reconciliação. No entanto, uma fonte ressalta que há “um longo caminho a percorrer” para reparar a relação fraturada.

Desafios profundos e acusações recentes

Rei Charles

“Ainda há um longo caminho para consertar a divisão criada ao longo de muitos anos”, afirmou a fonte, referindo-se aos problemas aprofundados pelas alegações na série Netflix e pelo livro de memórias de Harry e Meghan. O aniversário do rei começou com controvérsias, com o casal divulgando uma declaração negando acusações de terem “desprezado” um convite para a festa real. O Sunday Times alegou que Harry rejeitou um convite, mas o porta-voz do casal refutou, destacando que não foram convidados.

Resposta aos rumores e decepção

“Em resposta às manchetes da mídia britânica, não houve nenhum contato sobre um convite para o próximo aniversário de sua majestade”, afirmou o porta-voz do Sussex, Ashley Hansen. Ele expressou decepção com a cobertura, afirmando que o Sunday Times relatou erroneamente a história. O telefonema e a negação do convite adicionam novos capítulos à saga em curso entre os Sussex e a família real britânica, enquanto tentam navegar por uma reconciliação pública em meio a desafios persistentes.

